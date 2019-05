Consejos para que las empresas entren al mundo digital

La transformación digital es un proceso que las empresas buscan para mantenerse a la vanguardia de su sector y seguir siendo competitivos en un mercado cada día más disputado y a la par de las nuevas tecnologías.



Sin embargo, hacer el proceso no es una tarea fácil, pues que todavía muchas compañías funcionan con modelos de trabajo casi que obsoletos y con poca orientación hacia la innovación.

"A nivel general, las empresas de la región vienen trabajando fuertemente para lograr una transformación digital. Una gran parte están experimentando cambios drásticos en la manera de ofrecer los servicios, pero también tienen la inquietud sobre cómo retener y fidelizar a los usuarios que ya tienen, al igual que a su talento humano", dijo a EL TIEMPO Pedro Pineda, gerente de la compañía Algar Tech, especializada en innovación empresarial.



Pineda asegura que una correcta transformación digital debe ir acompañada de una verdadera reducción de costos de la compañía, o al menos de una optimización de los procesos, para que cumpla con sus objetivos y no abandone en el camino las iniciativas de digitalización.



Además, el experto explica que, cuando una empresa no realiza un correcto proceso hacia la digitalización y decide continuar por un camino más tradicional, seguramente perderá vigencia y podría enfrentar importantes pérdidas de dinero, tiempo, clientes y personal.



Así, el gerente destaca tres pasos o acciones fundamentales que se pueden seguir para prepararse adecuadamente para ingresar a ese ecosistema de transformación:

3. Empezar por el autoconocimiento

Una empresa debe empezar por un proceso de autoevaluación para determinar cuál es el nivel en el que se encuentra en cuando a materia de transformación. Esto le permitirá comprender si los procesos de negocios pueden ser digitalizados, cambiados o hechos de una manera diferente, tal vez más ágil o más simple.



En este paso, se debe buscar que el fin sea entregarle valor agregado a los clientes de la compañía, por lo que es importante un proceso consciente y transparente en el que se evalúen todas las estructuras de la organización, su funcionamiento y lo que sale de ellas.



Además, la empresas deberán contar con herramientas y soluciones de Gestión de Procesos Internos, así como de Gestión de Ideas, para estimular la innovación al interior y permitir la consolidación de un repositorio de ideas para impactar positivamente estos procesos.

2. Apoyo de las altas esferas

Cuando una compañía que se está encaminando hacia un proceso de transformación digital, cuenta con el apoyo y acompañamiento de la alta gerencia, las iniciativas que giren en torno a ese proceso tienen mucha más permanencia y no terminan siendo desplazadas o relegadas por las distintas áreas de la compañía.



El papel las cabezas termina siendo casi que el de motivación y direccionamiento para que todos los trabajadores vean que es algo importante que se está trabajando desde arriba y que requiere de todo el esfuerzo y buen ambiente por parte de la organización.



La gerencia deberá además enfocarse en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Este proceso es vital para entregar soluciones específicas y eficientes para los clientes, pues existen soluciones personalizadas e innovadoras para el diseño de proyectos de gran alcance, que involucran a los clientes y a los equipos de trabajo en su construcción. Estas metodologías sin duda impactarán la innovación transformacional a través del proceso de Co-Creación e Innovación.

Las iniciativas que giren en torno a la digitalización tienen mucha más permanencia si son apoyadas por las gerencias. Foto: Archivo particular

3. Evolución

Este tercer paso tiene que ver con la toma de acciones y medidas ára empezar a ejecutar los planes y decisiones que la compañía haya tomado para encaminarse hacia la transformación digital.



Esto implica empezar a pensar de manera diferente, salirse un poco de los estándares y ver otras posibles opciones, antes no tenidas en cuenta, para que la empresa siga creciendo y generando valor agregado a su producto.



Es ese sentido es importante que la empresa capacite a todos los empleados para que puedan hacer frente a los retos que implica una transformación digital. Esto porque muchos tienden a pensar que lo más recomendable es salir de los empleados antiguos y traer personal nuevo, pero lo mejor es trabajar con las personas que ya tienen el activo más valioso de la empresa: el conocimiento sobre el negocio.



Ello no quiere decir que la empresa no busque asesoramiento o direccionamiento externo para lograr los cambios, pero sí que no relegue a sus trabajadores que son quienes conocen bastante bien el funcionamiento de la organización.

La evolución deberá anticipar tendencias y cambios en el mercado. Foto:

Así mismo, la evolución deberá anticipar tendencias y cambios en el mercado: las herramientas actuales permiten visualizar escenarios de cambio en un mercado específico, y son vitales para anticiparse, a través de la toma de decisiones estratégicas, a los desafíos que imponen estos cambios.

La tecnología como un aliado

La llegada de la tecnología debe representar para una empresa la inmersión estratégica en la automatización de procesos que probablemente estén generando costos innecesarios. Por lo que debe ser vista más como una aliada y no como una manera de reemplazar a los trabajadores.



Hay muchas dinámicas que pueden manejarse desde el ámbito tecnológico sin necesidad de prescindir de los empleados.



