Consejos para no tener problemas con cables de aparatos tecnológicos

Según el feng shui, tener cables desordenados es un elemento que demuestra síntomas de confusión y desorganización en su hogar y en la vida.



Además, perjudica la vida útil de sus aparatos y puede crear ambientes poco seguros para usted, su familia y su lugar de trabajo.

Para no correr riesgos, la empresa Schneider Electric tiene 7 recomendaciones que usted puede seguir para evitarse problemas con los cables:



- Cuando use multitomas es indispensable mantener desconectados los enchufes y los cargadores de todos los aparatos electrónicos que no se estén usando.



- A la hora de unir cables, tener en cuenta que no conviene combinar cableado eléctrico con cables que transmitan señales, como un cable de red o uno HDMI, ya que se pueden crear interferencias que reducen la calidad de la imagen o la velocidad de conexión.



- En la oficina, los cables del computador, de electricidad y del teléfono están muy cerca de nuestros pies. Para evitar problemas, los amarres son de gran utilidad para agrupar los cables que están detrás de la mayoría de los centros de entretenimiento y computadores. Estos son fáciles de usar, dan orden y mejoran el aspecto de las conexiones en estos espacios.



- Si tiene cables desordenados encima del escritorio, los amarres reutizables son una muy buena opción.



- Cuando se tiene cableado visible en una pared, la mejor opción para ocultarlo son las canaletas. Además de ayudarle a la estética del lugar, contribuye a la seguridad de las personas, pues los niños o las macotas no tienen contacto con los cables.



- Los espirales plásticos son también una buena opción para organizar cables, ya que son fáciles de instalar y dan la posibilidad de agrupar varios cables de diversos equipos eléctricos. Es un elemento estético y seguro.



EL TIEMPO