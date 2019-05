Consejos para que personas pasen del ‘storytelling’ al ‘storydoing’

El ‘storytelling’ es una técnica de mercadeo que parece nueva, pero que en realidad es muy antigua: es lo que se llama la “conceptualización” de una marca, servicio o producto.



Lamentablemente, modas como el coaching han hecho que se encasille al ‘storytelling’ en contar historias, cuando es mucho más que eso.



El problema es que estamos saturados de empresas y personas que creen que están contando buenas historias, cuando más bien lo que hacen es “echar cuento”. Y esto se debe porque no comprenden que el ‘storytelling’ es lograr pensar, idear, crear y conceptualizar el alma de una idea, producto o servicio a través de una narrativa, la cual deberá apelar a emociones que la audiencia directa se sienta más identificada.

Yo creo en el siguiente lema: “Una historia bien contada sí tiene el potencial de cambiar la historia en sí misma”, porque más allá de que una historia impacte y conecte, también moviliza.



Hay que hacer que las marcas vean la importancia de conceptualizarse por medio de narrativas, pero a veces una historia no funciona, porque lo importante es la conceptualización que debe llevar detrás el ‘storytelling’. Y es aquí cuando evoluciona al ‘storydoing’: del contar al hacer.

Complementándose

Estrategia sin táctica es como navegar sin brújula, y táctica sin una estrategia es intentar llegar a puerto sin un mapa. Lo mismo sucede con el ‘storytelling’ y el ‘storydoing’, en otras palabras: de nada sirve contar una historia si no lleva a una acción. Y tampoco podrán llevarlos a la acción sin un buen cuento que contar.



El salto al ‘storydoing’ es crear experiencias entorno al producto, idea o servicio que pongan de manifiesto que la marca muestra coherencia de lo que practica con lo que predica. Es la interacción directa con el público en general, es pasar de las palabras a la acción. La gente se ha cansado de oír historias, porque ahora quiere vivirlas.

Un ejemplo del ‘storydoing’ en el mundo empresarial es Red Bull: cuando un hombre superó la barrera del sonido saltando desde la estratosfera. Esto fue considerado uno de los acontecimientos digitales más importantes del mundo, pues generó cifras increíbles en redes sociales:



- Fue transmitido en directo por 40 cadenas de televisión y 130 medios digitales.



- Fue seguido por decenas de decenas de millones de espectadores.



- YouTube registró su máxima audiencia en un evento en ‘streaming’ en aquel entonces con más de 8 millones de usuarios.



- Red Bull ganó 150.000 suscriptores en una semana y se convirtió en el canal con más suscriptores en YouTube.



- Durante el salto, 1.355 tweets cada 10 segundos y 80 seguidores por segundo.

· En Facebook, 480.000 me gustas a las fotos de la llegada y 48.900 ‘shares’.



Esto demuestra el impacto del contar al hacer y cómo la audiencia se involucra y se siente parte de la historia.

Recomendaciones

Pero antes de volar con el ‘storydoing’, primero caminar con el ‘storytelling’, así que aquí unas recomendaciones:



1. ‘Storytelling’ es la narrativa de comunicación de una marca que podrá ayudarle a conectarse con su audiencia, más no crear historias sin más.



2. Sin emoción no hay moción. Sin moción no podrá generar un ‘storydoing’. Así que la retroalimentación emocional con su audiencia debe ser directa e inmediata.



3. El vínculo que crea la emoción de vivir la historia con los usuarios es de larga duración y con dificultad se romperá. Esto solo se logra a través del ‘storydoing’, con experiencias asociadas a la marca, los valores que la definen.



4. El ‘storydoing’ es pasar de contar historias a involucrar a las personas en lo que estas historias representan. El reto está en que las personas pasen de ser meros espectadores a protagonistas de la historia, pero, sobre todo, en que ellos hagan sus propias historias.



