Conozca tres palabras clave para ser un buen emprendedor

Emprender es sin lugar a duda una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona. Es enfrentarse a muchas adversidades y muy pocas veces ver el éxito. Pero, ¿cómo lograr que este sueño trascienda?

Pese a que la motivación es la clave en cualquier proyecto, a la hora de crear un negocio se requiere mucho más que entusiasmo.



Hay que armar toda una hoja de ruta para entender cuáles son los pasos que se deben seguir y cómo alcanzar la meta que se traza cada uno.



Precisamente, uno de esos pasos es la disciplina, indispensable a la hora de elaborar el objetivo inicial.

Así lo explicó Julián Torres Gómez, CEO de Fitpal, una compañía que inició operaciones hace tres años en el país y que ahora agrupa a más de 570 marcas de gimnasios, ofreciendo 92.000 clases a sus más de 9.000 miembros activos.



Según Torres, “todo emprendimiento necesita de una inversión inicial. No tiene que ser una inversión millonaria, pero sí lo suficiente para poder construir lo que en el medio se conoce como un MVP (producto mínimo viable), que es la versión inicial de nuestra idea con el mínimo requerido para que alguien pueda probarlo. No tiene que ser el producto más perfecto ni el mejor diseñado, pero sí debe ser funcional. De esta forma, a través de los primeros leads se puede establecer el público inicial que posteriormente se fidelizará”.



Al comienzo, el tema económico es lo más difícil. Inicialmente, los primeros que se interesan en un emprendimiento son amigos o familiares, por ende, los montos pueden ser bajos.



Sin embargo, según el CEO de Fitpal, si el producto se convierte en un éxito, es posible apalancarse en los “ángeles inversionistas”, con quienes se establecen relaciones muy fuertes en los eventos de networking y emprendimiento. Ellos pueden destinar montos desde los 10.000 USD hasta los 100.000 USD.



Crear una reputación o una marca sólida puede generar algo de temor para los emprendedores. Sin embargo, ahora no se necesitan ingenieros ni complejos software para conseguirlo. Con herramientas como Square Space o Wix, diseñar un sitio web de forma ágil y dinámica ayuda bastante a quienes hasta ahora arrancan.



Por menos de US$ 10 al mes se puede presentar al cliente un producto a través de una landing page. En pocas palabras, lo más importante es ofrecer una experiencia nueva al posible comprador, conquistarlo y generar que atraiga a muchas más personas.



Pero, ¿es tan sencillo, especialmente en Colombia ser emprendedor? Para Torres sí es posible. Más que una inversión inicial se necesitan ganas y coraje. Saber que en cualquier momento se puede fracasar o triunfar y estar preparado para ambas caras de la moneda.



La persistencia, resiliencia y disciplina son necesarios a la hora de obtener resultados. Un ejemplo claro de esto ocurrió en Bogotá el año pasado, donde, según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se registraron 87.457 empresas, de las cuales 61.649 fueron registradas a nombre de personas naturales. Una muestra de que los emprendedores en este país siguen al alza.



Por otra parte, es importante resaltar la labor del Gobierno. Innpulsa a través de networking y charlas ha ayudado a dar el siguiente paso a los generadores de empresas en el país desde hace algunos años.



También, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic) con Apps.co,

Cinco tips para lograr emprender

El CEO de Fitpal ofrece a continuación algunos consejos para todos aquellos interesados en formar su empresa.



1. Tener un MVP (producto mínimo viable) establecido antes de iniciar.

2. Consolidar el crecimiento en usuarios y ventas (preferiblemente esta última).

3. Establecer métricas es y será clave en cualquier negocio. No se pueden olvidar.

4. Tener proyecciones financieras claras desde el principio.

5. Establecer un equipo de trabajo 100 % consolidado y comprometido (nada de medio tiempo).