SIC impone millonaria multa a Postobón por publicidad engañosa

Una multa por más de 1.667 millones de pesos tendrán que pagar los propietarios de la empresa de bebidas gaseosas y aguas Postobón, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pudiera determinar que dicha compañía hacía publicidad engañosa relacionada con los Jugos Hit.

Según el ente de control, la sanción fue impuesta porque "la publicidad de los productos 'HIT' con las proclamas 'Elige hit, la fruta de verdad', “'o mejor para la lonchera de tus hijos', 'Me hace más fuerte', 'contiene dos veces más fruta que otros productos del mismo sabor de la categoría refrescos de fruta', 'al mejor precio', 'Lo natural es un hit', entre otros, estaban destinados a incentivar de

manera engañosa, el consumo de dicha bebida en niños, niñas y adolescentes".



Para la SIC, los derechos de niños, niñas y adolescentes, en su calidad de

consumidores, fueron vulnerados luego de recibir información inadecuada bajo los

conceptos anteriormente enunciados.



Además, señaló la autoridad del mercado, Postobón incumplió con la obligación de evitar el uso de imágenes, expresiones visuales o auditivas o representaciones

que no correspondieran a la realidad del producto, en lo relacionado con sus características y la obligación de no exagerar su naturaleza.



La decisión, tomada a través de la Resolución 37544 de julio de 2020, se adoptó luego de adelantar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio, con el que se demostró la vulneración de los derechos que tienen los consumidores a: recibir productos de calidad conforme a las condiciones anunciadas en la publicidad; recibir protección contra la publicidad engañosa y obtener información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos ofrecidos, explicó el ente de contro.



Indicó, no obstantem, que contra ese acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante quien profirió la decisión y/o el de apelación ante la Delegada Para la Protección del Consumidor.



Por: Economía y Negocios