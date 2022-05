Falabella inició un proceso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de registrar una nueva marca figurativa para distinguir sus servicios financieros, los cuales hacen parte de la clase 36 de Clasificación Internacional de Niza.



(Lea también: SIC sanciona a 24 funerarias por publicidad engañosa y cláusulas abusivas)

Davivienda se opuso a lo anterior argumentando que, según explica el portal Asuntos Legales, la solicitud presentada por Falabella incluye signos similares, los logos en forma de arco se parecen, y, para la entidad financiera, no son lo suficientemente claros para distinguir entre las dos marcas.



“Es claro pues que las diferencias existentes entre los signos en disputa son demasiado ligeras y que las semejanzas son evidentes, de manera que no le otorgan suficiente poder distintivo en relación con las marcas de mi poderdante”, señaló Davivienda, citado por ese mismo medio.



Falabella respondió que sí existen diferencias visuales tanto en los símbolos como en los colores, ya que el trazo es diferente y su logo representa una flecha y no una casa como el de Davivienda.



(Le puede interesar, además: Los billetes se ajustan a las alzas: la multiplicación de los ceros).



La SIC realizó un análisis de esta situación, y le dio la razón a la empresa del sector retail. El ente regulador manifestó que los signos no tienen similitudes importantes, como argumentó Davivienda, por lo que otorgó la solicitud hecha por Falabella.



“Las concepciones particulares de diseño radicadas en los trazos característicos impuestos a la forma de arco por cada uno de los titulares de las marcas citadas de oficio por parte de esta Dirección, han permitido la coexistencia pacífica en el registro”, dijo la SIC.



Portafolio.co