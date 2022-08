Lo que pasa con la acción de Ecopetrol va en contravía del mercado mundial del crudo, pues mientras el petróleo de referencia Brent en el año sube el 21 por ciento y las utilidades semestrales de compañía rompen los pronósticos al alza, la acción de la petrolera estatal en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cae un 18,1 por ciento.



Además, la referencia internacional del crudo colombiano ajusta desde hace algunas semanas fuertes descensos.



Así como lo afirman los analistas, hay una fuerte incertidumbre de tipo político por las propuestas del presidente electo durante su campaña electoral de no firmar más contratos de exploración, prohibir el fracking y acelerar el proceso de transformación energética.



A eso, se suma que hasta el momento no se ha pronunciado sobre su ministro de Minas y Energía, que tendrá mucho que decir sobre el futuro de la empresa más grande del país.



Ecopetrol registró una utilidad del segundo trimestre de $ 10,5 billones (59,3% por encima al mismo periodo de 2021 y de $17 billones entre enero y junio, lo que supera cualquier utilidad anual anterior.



A nivel internacional, ayer una de las unidades del Banco Bradesco, el segundo más grande de Brasil y de América Latina, cambió la recomendación de sobreponderar las acciones de Ecopetrol a mantenerlas.



Para Andrés Duarte Pérez, director de renta variable de Corficolombiana, el desempeño de la acción de Ecopetrol, luego de la crisis ocasionada por la covid-19, no se compadece con la recuperación del sector, los resultados financieros de la compañía y el comportamiento de otros emisores del sector (inclusive otros emisores con control estatal).



Además, dice que durante los últimos cuatro meses la cotización de la acción retrocedió 35,6 por ciento. Relativo a las reservas probadas de la compañía, el desempeño ha sido igualmente negativo, teniendo en cuenta los precios internacionales del petróleo. Asimismo, la cotización de los bonos se viene deteriorando.



El análisis de Duarte menciona que la pérdida del grado de inversión de Colombia, el incremento en las tasas de interés a nivel mundial y la mayor aversión al riesgo a nivel internacional, contextualizan al comportamiento bursátil de Ecopetrol, pero no lo explican, teniendo en cuenta que en 2021 la compañía registró los mejores resultados de su historia y se estima que en 2022 va a superar dicho récord.



Un aspecto importante de lo que sucederá con la evolución del título de la petrolera en la Bolsa de Valores de Colombia, será el direccionamiento de la política petrolera que el nuevo gobierno que se instala el domingo dará y que incluirá en la modificación de la Junta Directiva, como lo anunció el futuro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



El análisis indica que el buen manejo y la adecuada transición de Ecopetrol es indispensable para el país.



“Este deberá ser el caso, teniendo en cuenta el objetivo de cumplir con la Regla Fiscal anunciado por el futuro Ministro de Hacienda. Esperamos que en la medida en que disminuya la incertidumbre respecto al futuro de Ecopetrol, su desempeño bursátil (deuda y equity) se asocie más al desempeño financiero de la compañía”, dice Duarte.

Arnoldo Casas, director de Inversiones de la compañía Credicorp Capital Asset Management menciona que lo que está pasando es que hay mucha incertidumbre sobre la posesión presidencial de este domingo y el discurso del nuevo mandatario alrededor de lo que pueda decir en materia petrolera.



El analista de Credicorp asegura que un factor que no ayuda es que no se haya nombrado la persona que dirigirá la política petrolera y que es sorprendente que con los resultados de Ecopetrol haya gente que quiera vender sus títulos”.

Hay que generar confianza

Los inversionistas tienen incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol a pesar de registrar del buen resultado financiero, motivo por el que el precio de la acción está deprimido, dice el analista Andrés Moreno Jaramillo.



Considera que fácilmente el precio de la acción debería estar sobre los 3.000, el doble de su valor en libros, pero esta se encuentra en 2.203 pesos y con una pérdida de 4,01 por ciento ayer. “La gente no quiere invertir por el cambio político”, dice Moreno.



