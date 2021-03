El emprendimiento se abre campo en nuevos sectores de la economía

Muchos son los orígenes de las iniciativas de emprendimientos de mujeres en el país, que a lo largo de estos años vienen consolidando un ecosistema cada vez más amplio en los sectores de la economía nacional.



Por ejemplo, el negocio de Nancy Cruz Arboleda, una mujer afrodescendiente oriunda de Florida, Valle del Cauca, nació de la necesidad que trajo consigo su arribo a Cali, como consecuencia del desplazamiento forzado.



“Cuando llegamos acá nos vemos obligadas muchas veces a hacer trabajo informal. Pero ahora tengo un restaurante llamado ‘En Margarita está el sabor’, con el que buscamos recuperar la tradición y la cultura del Pacífico”, dice la empresaria.



En el 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que Colombia ocupó la tercera posición de Latinoamérica como contexto propicio para las mujeres emprendedoras.



Además, Innpulsa señala que esto se complementa con el estudio del Banco Mundial ‘Women Business and the Law, 2020’ donde se refleja que el entorno legal y fiscal colombiano es favorable para las mujeres que empiezan sus propios negocios.



Por eso ejemplos como el de Aldea Empodera, un programa de fortalecimiento de las capacidades gerenciales desarrollado desde hace dos años por esta entidad, encargada de incubar los emprendimientos en el país, es una muestra de ello.



Aquí, ya hay 114 iniciativas, de las cuales el 85 por ciento son lideradas por mujeres, donde se destaca la participación de empresas del sector TIC (29 por ciento), de culturas creativas (16 por ciento), agroindustria (12 por ciento) y sector de moda (12 por ciento). Además, se ha logrado fomentar el ritmo empresarial en nuevos territorios como Sucre, Putumayo, La Guajira, Caquetá y Nariño.



Al hablar del mundo, en los últimos 10 años las cifras emprendimiento femenino han tenido profundas transformaciones, donde el país ha venido posicionándose y atrayendo miradas.



“Informes globales como el Global Entrepreneurship Monitor dicen que Colombia no sólo está a la cabeza frente a otros países vecinos en el tema, sino que además tiene menor diferencia entre el número de hombres y mujeres que emprenden”.



La afirmación anterior es de Yanire Braña, CEO y Fundadora MET Community, una entidad española fundada hace más de 15 años que promueve y apoya la iniciativas femeninas sostenibles en distintos países y que hoy está en Colombia.



Sectores como el de los servicios, recursos humanos, marketing y las áreas de la salud son algunos de los que siguen liderando en el número de mujeres vinculadas. No obstante, la organización ha identificado un auge femenino en otras áreas que no son las tradicionales.



“Para mitigar las causas que están originando el cambio climático, en Profiquip estructuramos una estrategia de apoyo al modelo de sostenibilidad ambiental y financiero a nuestros clientes”, comenta Virna Ordoñez, una de las fundadoras de la compañía.



Ordoñez sostiene que con la pandemia llegó una nueva reinvensión en la que se han implementado nuevas tecnologías para incrementar las metas de eficiencia energética.



Tanto en el sector de energías y procesos renovables, como en el financiero, hay casos relevantes, como el de Daniela Tello, fundadora de TintoLibre, empresa que trabaja con mujeres de comunidades vulnerables económicamente.



“Nuestras beneficiarias triplican sus ahorros, ya no usan crédito informal y todas se han bancarizado. Además, hemos logrado que el 70 por ciento cumplan sus propósitos, mientras las estadísticas mundiales dicen que sólo el 8 por ciento lo logran”.



Finalmente, es de destacar, en medio de este contexto donde cada vez surgen más iniciativas femeninas, desde este año entró en vigencia la Ley de Emprendimiento.



Allí, uno de los ejes será fortalecer y desarrollar las empresas creadas por mujeres con la búsqueda de la equidad a través del ‘Fondo Mujer Emprende’, donde se financiarán y formalizarán estos proyectos.



