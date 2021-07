EPM ratifica intención de vender sus acciones en UNE e Invertelco

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ratificó su intención de salir de algunos de sus activos para lograr recursos que les permitan seguir con su plan de inversiones de acá al 2023 y que demandará un esfuerzo presupuestal de 11,2 billones de pesos.



Así lo hicieron saber sus directivas tras informar que ya le solicitaron a la Alcaldía de Medellín, su mayor accionista, presentarle el proyecto de acuerdo al Concejo municipal de la ciudad para que se les autorice la enajenación de su participación no controlante tanto en UNE Telecomunicaciones como en Inversiones Telco S. A. S. (Invertelco).



El billonario plan de inversiones de EPM incluye las obras para concluir el proyecto Hidroituango, en el que EPM debe hacer un esfuerzo de recursos adicional por 2,1 billones de pesos, lo que incrementa la inversión total del proyecto a 18,3 billones de pesos.



Los recursos de esta iniciativa también serán destinados a consolidar el portafolio de inversiones, buscando un mayor enfoque en los negocios del grupo.



Según lo informado por las directivas de EPM, también se prevé utilizar la generación interna de fondos y una fuente alterna al mercado de capitales, que serían los recursos provenientes de la venta de las acciones en UNE e Invertelco, para lo cual es necesario que el Concejo de Medellín le dé luz verde a esa iniciativa.



La compañía recordó: “En 2014 se realizó la fusión por absorción de UNE a Millicom Spain Cable S. L., en la que el control administrativo y operacional fue asumido por el Grupo Millicom. Fruto de este proceso, EPM y el municipio de Medellín recibieron dividendos y excedentes por 1,4 billones de pesos”.



En línea con esa iniciativa, en 2017 la firma consultora McKinsey le recomendó a EPM enfocarse en sus negocios propios y propuso la desinversión en activos no estratégicos en los que la empresa no tiene control, informó EPM en una comunicación dada a conocer ayer.



Por su parte, un año después (2018), la consultora internacional Oliver Wyman recomendó que, considerando el contexto de la industria de las telecomunicaciones y su riesgo asociado, EPM enajenara su participación en UNE e Invertelco.



“Con esta decisión gana EPM y gana el país: se fortalece financieramente la empresa al permitir que recursos cuantiosos invertidos en el negocio de telecomunicaciones sean reorientados hacia los negocios y proyectos estratégicos del Grupo, en los que se destaca la terminación de la central de Hidroituango, la cual generará el 17 por ciento de la energía que necesita el país, y que dará ingresos para EPM de entre 1,5 y 1,7 billones de pesos al año”, indicó el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso.



“No permitiremos una participación boba de EPM en UNE, en la que ellos (Millicom) tienen unos recursos públicos, pero son ellos mismos quienes los administran. O nos compran o los compramos”, expresó Daniel Quintero, alcalde de Medellín, después de que el pasado 25 de mayo la junta directiva de EPM autorizó dar inicio a los trámites necesarios para la enajenación total de su participación accionaria en UNE EPM e Inversiones Telco, tal como quedó ratificado.



