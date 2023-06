Aunque en los primeros cinco meses del año la venta de motocicletas acumula 286.780 unidades en el mercado nacional, ese volumen está 16,6 por ciento por debajo de las colocadas y matriculadas en igual periodo del 2022. Así lo muestra el informe mensual de la Andi y Fenalco dado a conocer en la mañana de este viernes, el cual muestra, no obstante, que solo en mayo se matricularon 56.936 motocicletas en Colombia,10,9 por ciento más que en abril, "lo que muestra algunos signos de estabilización en la notoria desaceleración de este mercado".



La caída en el acumulado de las ventas de este medio de transporte, muy posicionado en las personas de menores ingresos y los jóvenes, para los cuales, además, es una herramienta clave de trabajo, se atribuyen a factores como los altos precios de la economía, los elevados intereses y la incertidumbre frente al futuro próximo, sobre todo en las clases menos favorecidas, advierten en la Andi y Fenalco.



Lo que muestra el reporte mensual de este mercado es que las motocicletas que más se están vendiendo en el país son aquella cuyo cilindraje está entre 111 y 135 centímetros cúbicos (c. c.), de las cuales en mayo se matricularon 22.692 unidades, cerca de 4.000 menos que las registradas en igual mes del año pasado. Ese número de motos colocadas en mayo pasado de ese segmento representa el 40 por ciento del total vendido en ese mes.



Según los gremios, las familias colombianas continúan prefiriendo las motocicletas por sus beneficios en ahorro de tiempo y dinero, siendo la clase de vehículos más vendidas en el país. No obstante, advierten que persisten las dificultades para que los nuevos compradores de motocicletas adquieran el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT), sobre todo, en algunas regiones como el Caribe, lo que ha impactado negativamente al sector.



Cundinamarca, con 19,2 por ciento; Antioquia, con 16,4 por ciento, y Valle del Cauca, con 10,2 por ciento, continúan liderando el top tres de los departamentos con mayores ventas de estos vehículos, representando el 45,4 por ciento del total con 130.295 unidades.

Las preferidas

Al mirar el comportamiento de las ventas por municipios, Funza (Cundinamarca), con el 16,7 por ciento; Sabaneta (Antioquia), con el 15,8 por ciento y Florida(Valle del Cauca) con el 12,5 por ciento, lideran el escalafón. Mientras Mosquera, también municipio de Cundinamarca, fue el que registró el mayor crecimiento en ese mes con 45,4 por ciento, respecto al mismo mes del año anterior.



El informe gremial también deja ver que Yamaha con 11.062 motocicletas vendidas en mayo y un acumulado hasta mayo de 53.178 unidades 18,5 por ciento del total nacional, lidera la tabla de marcas preferidas por los colombianos.



En el segundo lugar aparecen las motocicletas Bajaj, con 9.674 unidades vendidas en mayo y un acumulado de 47.969 y las AKT, con 9.227 motos matriculadas en el quinto mes del año y un acumulado de 45.329 en el 2023.



Estas tres marcas de motocicletas concentran en el año cerca de 51 por ciento de todas las unidades nuevas matriculadas en los primeros cinco meses del año, las cuales suman 146.476 unidades.