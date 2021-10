Directivas de EPM dicen que no han recibido ningún requerimiento del BID

Luego de que las superentendencias de Sociedades y Financiera le hicieran un requerimiento de información a Empresas Públicas de Medellín, acerca de la posibilidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retirara su inversión en dicha compañía si se llega a presentar una cesión del contrato del proyecto Hidroituango, como se ha informado en reciente oportunidad, las directivas de EPM le indicaron a la Superfinanciera que hasta el. momento "no ha recibido ninguna notificación de parte del organismo multilateral en ese sentido".



(Lea también: ‘El Registrador es autoridad electoral, y yo soy la autoridad estadística’)

"EPM no ha recibido ninguna notificación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en relación con que dicha entidad haya tomado algún tipo de decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango", le hicieron saber las directivas de la empresa pública antioqueña a la Superfinanciera, en comunicación enviada a su información relevante.



(Le puede interesar, además: El millonario impulso que el país espera de la minería)



Algunas versiones de prensa han indicado que el BID se retiraría del proyecto

ante un eventual cambio de contratistas. Sin embargo, la entidad fue consultada el viernes pasado por EL TIEMPO, pero sus directivas acá en Colombia se abstuvieron de pronunciarse.



En relación con los efectos jurídicos y contables si se llegara a concretar la cesión de los contratos asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, las directivas de EPM indicaron que es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan sustituirse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones y los contratos actuales no son la excepción.



"En todos ellos está permitida su cesión, previa la autorización expresa de EPM. Bajo esta consideración, de llegarse a dar una cesión es una figura contractual que no tiene objeciones jurídicas" y advirtió, además que dicha figura "no tiene reparos contables, y en caso de que esta llegase a materializarse, EPM cumplirá con las disposiciones contables que rijan en la materia".



En cuanto a los impactos financieros, las directivas le hicieron saber al mercado que tanto el flujo de caja y el nivel de liquidez se encuentran saludables, dada la solvencia actual del Grupo EPM y los positivos resultados operacionales presentados en lo corrido de la vigencia actual.



"Grupo EPM presenta a la fecha un nivel consolidado de caja y equivalentes de efectivo de alrededor de 4,6 billones de pesos", precisaron.



Recordaron, además, que la relación entre EPM y el BID, a través de BID Invest data de hace cerca de seis décadas, lo que les permitió a finales del 2017 firmar un contrato de crédito como parte de la financiación del proyecto Hidroeléctrico Ituango. "A la fecha, el saldo de ese crédito es de un total de 450 millones de dólares. El crédito consta de dos tramos a plazos de 8 y 12 años respectivamente". precisaron.



Por último, indicaron que si se llegara a dar la cesión de los contratos a terceros, esto permitiría continuar con el cronograma actual y se podría cumplir con el compromiso de entrar dos unidades de generación en el y dos más en el 2023, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos con la resolución CREG 194 de octubre de 2020.



El Tiempo