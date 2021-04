Colombianos crean fábrica digital para fortalecer las ventas en línea

Jóvenes emprendedores colombianos continúan demostrando el potencial que tiene el país en materia de desarrollo de plataformas tecnológicas que ayuden a las empresas, micro, pequeñas y medianas, a aprovechar las oportunidades que hoy en día ofrece internet para sus negocios. La nueva apuesta que presentan hoy estos desarrolladores es Mobu, aplicación implementada por la compañía Grability, la misma que creó el e-commerce de Rappi y de grandes comercios como el Corte Inglés y Walmart.



Esta empresa de tecnología se inspiró en los aprendizajes que le dejó la Rappi, que gracias a su aporte en el desarrollo de la ‘app’ hoy sobresale por ser el primer unicornio colombiano que logra una valoración de al menos 3.500 millones de dólares y se destaca por registrar más de 13 millones de usuarios en su plataforma en siete países de la región y levantar casi 1.400 millones de dólares en inversiones.



De esa experiencia hace parte, además, Superama, e-commerce propiedad de Walmart y desarrollado también por Grability, fue reconocido por los editores de Apple como “Lo mejor del 2017”.



A través de esta nueva apuesta de democratización del e-commerce, Grability, que por medio de su tecnología ha ayudado a sus clientes a vender más de 4 millones de dólares mensuales y recibir más de 25.000 pedidos al mes, espera transformar digitalmente a más de 300 pymes de América Latina y Norteamérica y 100 de Colombia, quienes a raíz de la crisis del COVID-19, demandan hoy una herramienta virtual para reactivarse económicamente y llevar sus negocios al mundo digital.

Hernando Fonseca, Vicepresidente Comercial de Grability. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Cómo las pequeñas empresas se pueden beneficiar de esta nueva app?



Mobu es una solucion de applicaciones de ecommerce bajo un modelo Marca Blanca. Hoy más del 70 por ciento de las compras en linea se hacen a través de dispositivos moviles y los websites no son optimizados para celulares ni tienen una experiencia nativa. Esto hace que más del 78 por ciento de usuarios estén inconformes y prefieran hacer las compras a través de aplicaciones nativas.



Todos los comercios se están viendo obligados a transformarse digitalmente y a buscar canales de ventas en linea. Hoy es muy difícil acceder a buena tecnología que diferencien a los comercios sobre su competencia por los altos costos, y esto es algo que buscamos cambiar, ofreciendo a las pymes o cualquier comercio, la misma tecnología que antes solo podíamos ofrecerle a grandes retailers como El Corte Inglés.



¿En cuánto tiempo una pyme que adquiera esta tecnología comienza a capitalizar resultados?

La variación entre la capitalización se ve afectada por muchos factores. Tenemos clientes que desde los primeros tres meses ya capitalizan sus resultados. Factores externos como Marketing y trayectoria de relación con sus clientes influyen en los resultados.



Con nuestro producto, buscamos que los usuarios de los comercios se sientan valorados con experiencias de usuarios que les hará su vida fácil al momento de comprar en línea lo que genera mayores conversiones y recompras que en los ecommerce web. Con algunos casos de nuestros clientes, los usuarios han hecho recompras tres veces mas seguidas que en las páginas web lo que les ha permitido capitalizar sus resultados en un par de meses.



¿Cuáles son los sectores llamados a obtener mejores resultados con esta aplicación y cuál es su costo?

Hay muchas industrias que se benefician de tener aplicaciones nativas y otras que no tanto. Comercios que tienen productos de mucha recompra, con muchos SKUs y que buscan tener una relación a largo plazo con sus consumidores, son empresas que se benefician de aplicaciones móviles.



Supermercados, tiendas de mascotas, productos de belleza, productos orgánicos, productos comestibles de consumo masivo han sido unas de las industrias mas beneficiadas a nivel global de aplicaciones nativas. Hoy estamos lanzando aplicaciones con clientes desde 3 millones de pesos mensuales.



¿Cómo una empresa colombiana termina trabajando para Walmart, Rappi y otros grandes del comercio?

Es muy importante tener la propuesta de valor clara, tener tecnología de alta calidad y entender muy bien los hábitos de los consumidores para innovar y ofrecer experiencias de compra que serán de gran impacto en la actualidad y en el futuro.



Al diseñar este producto bajo estos factores, tuvimosd la oportunidad de ser invitados a presentar el producto en ferias de tecnología de Estados Unidos. Esto llamó la atención tanto de inversionistas como de clientes como Walmart y El Corte Inglés que estaban buscando diferenciarse de su competencia con tecnología.



Para estas empresas es muy difícil tomar decisiones radicales de innovación y aquí fue muy importante generar la confianza en nuestro producto mostrando resultados rápidamente. Tuvimos la fortuna de ser reconocidos por Apple como mejores aplicaciones de ecommerce a nivel global y esto ha ayudado a seguir generando esta confianza.



Y dónde encaja Rappi...

El cuento con Rappi es diferente. Fue un experimento interno, resultado de la frustración de querer innovar más rápidamente de lo que nuestros clientes querían. Esto nos motivo a usar nuestra tecnología para innovar a una mayor velocidad y montar productos de tiendas de barrio. El producto se lanzó en Bogota y se llamó Rappi.



A pesar de ser fundada por el mismo equipo de Grability, Rappi se separa como una empresa independiente para facilitar los procesos con los inversionistas. Hoy Grability se sigue enfocando en crear tecnología para los comercios que quieren ser dueños de sus propias experiencias de compras con Aplicaciones móviles.



¿Cómo lograr los objetivos de transformar digitalmente a más de 300 pymes de Latam y 100 de Colombia?

Muchas empresas se fijan en el costo de implementar una app de calidad, pero no consideran los costos de no innovar y estar detrás de su competencia en canales digitales. En Grability buscamos apoyar a las pymes en poder acceder a esta tecnología sin incurrir en inversiones iniciales altas. El reto fue cómo poder escalar la tecnología a los comercios, sin sacrificar la calidad.



Teniendo ahora nuestro producto estrella, buscamos lanzar aplicaciones en menos de un mes con cada cliente y que puedan alcanzar ese tiempo al mercado rápidamente. Tenemos planes mensuales accesibles que permitiran a los comercios adoptar estas tecnologías sin inversiones grandes iniciales. Con esta estrategia, podremos llevar esta solución a cualquier empresa. Nuestras alianzas también juegan un papel muy importante, al poder ofrecer a los comercios servicios de ultima milla, mercadeo CRM entre otros.



¿Qué necesita una empresa para acceder a esta herramienta, dado que las pymes no están tan desarrolladas tecnológicamente, por lo menos en Colombia?

Lo mas importante es identificar muy bien sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si dentro de sus objetivos esta desarrollar relaciones en linea con sus consumidores y lanzar o aumentar sus ventas online, tomar buenas decisiones de innovación serán un factor muy importante en el éxito y futuro del comercio.



Hoy apoyamos a los comercios a entender cómo nuestra tecnología puede alinearse con sus objetivos y les permitirá alcanzar sus metas y diferenciarse. Ya con una estrategia definida, ayudamos a montar su tienda en linea con sus aplicaciones. Si un cliente ya tienen un ecommerce funcionando, podemos conectar nuestras aplicaciones para potenciar sus ecommerce con apps nativas. Nuestros equipos de diseño también son un factor clave en estilizar las aplicaciones y permitan a los comercios mantener esa identidad de marca.

