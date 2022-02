Valerie Delgado pasó de ser una de los pocos pilotos de avión de la Policía a convertirse una exitosa emprendedora del país. Tras un paso durante 13 años por la fuerza policial decidió montar Charlotte Cosmetics un emprendimiento que nació en 2017 y busca que las madres cabezas de hogar, población vulnerable y jóvenes con sueños, pero sin apoyo, salgan adelante a través del arte de las uñas.



Después de recorrer diferentes departamentos de Colombia capacitando a mujeres en el arte de las uñas, logro abrir la que ella denomina la primera empresa eco en Colombia certificada por el Invima.



“Ser la primera fábrica especializada en geles para uñas avalada significa un gran logro para nosotros, con esto aportamos al país a través de nuevos empleos y en el crecimiento de la economía. Será el corazón y el alma de nuestra producción, podremos mantenernos competitivos en una economía global, la calidad y el tiempo de entrega de nuestros productos también están a nuestro favor”, asegura.



Para ella es clave que los esmaltes estén certificados, en la medida que “contar con registro sanitario permite que el cliente pueda verificar el control de calidad del producto y pueda estar seguro que cumplen las normas sanitarias desde su fabricación hasta su distribución”.

¿Qué es Charlotte Cosmetics?

Valeri Delgado es la fundadora de Charlotte Cosmetics, emprendimiento que nació en 2017. Foto: El Tiempo / cortesía

Somos una empresa colombiana fabricante y distribuidora de productos ecoambientales y bioseguros para las uñas. Nos especializamos en productos profesionales para las uñas hechos a base de resinas naturales.



¿Qué fue lo que les certificó el Invima?

Nuestra planta de producción. Toda nuestra planta de producción es certificada y avalada por el Invima, al igual que todos nuestros productos.



¿Y qué significa tener un esmalte certificado?

La tranquilidad que se les puede brindar a los clientes de que es un producto de alta calidad, que cuenta con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos de seguridad. Eso significa que le brindamos a un cliente un producto de alta calidad, certificado, avalado y que la persona esté totalmente segura que el producto está respaldado por una entidad del gobierno.



¿Por qué dicen que es eco amigable?

Porque como he dicho, fabricamos productos hechos a base de resinas naturales que son bioseguros y ecoamigables. No testeamos en animales, no dejamos ningún tóxico o químico que sea perjudicial para la salud de las personas o que atenten contra el medio ambiente.



¿Y un esmalte ecoamigable tiene la misma duración que uno corriente?

No, no. Nuestros geles duran más de tres semanas. En el mercado hay dos tipos de esmaltes, unos que son a base de agua y que duran más o menos cuatro o cinco días y nuestros esmaltes que son con geles y tienen una duración de más de tres semanas.



¿Y valen lo mismo?

Nosotros manejamos alta calidad y un precio justo. Hay que entender que somos una empresa colombiana, que manejamos alta calidad con un precio justo y quisimos darles la posibilidad a todas las personas de todos los estratos para que pudieran tener acceso producto de alta calidad. En el mercado un esmalte de la misma categoría de nuestra geles puede valer desde 30 hasta 50.000 pesos y el de nosotros vale la mitad.



El plus de nosotros es que somos la única empresa en Colombia que hace este tipo de producto profesional para las uñas, que tiene su fábrica, que está certificada y manejamos precios accesibles para un producto de alta calidad y bioseguro.



¿Cómo se llaman sus productos?

La marca que tenemos registrada ante la Superintendencia es VDR Charlotte, que son las iniciales de mi nombre.



¿Esos productos se consiguen en cualquier tienda?

Los consiguen solamente con nuestros distribuidores autorizados en cada ciudad. Tenemos tiendas que dependen directamente de nosotros o tenemos personas que son distribuidores autorizados de la marca.



¿Desde cuando están ustedes en el mercado?

Desde el 2018. Tenemos más de 5.000 clientes en este momento y en nuestras redes sociales tenemos más de 20.000 seguidores. Somos una empresa posicionada en el mercado. Nos hemos posicionado muy bien.



