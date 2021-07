Reforma busca volver a superávit en 2025

El proyecto de inversión social, que se radicó en el Congreso este martes, le apunta a que se logre un superávit primario estructural en el año 2025, a mantener máximo una deuda pública de 55 por ciento del PIB, que podría llegar al límite de 71 por ciento en coyunturas extraordinarias.



Así mismo, establece que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal se integrará por miembros con periodos de 4 años que recibirán honorarios y que contarán con un equipo técnico.



El proyecto establece que si la deuda llegara al 71 por ciento del PIB, deberá ajustarse el balance de ingresos y gastos de manera que haya un superávit primario neto de 1,8 por ciento del PIB.



Para el 2022, el déficit primario neto estructural el año entrante no podrá superar el 4,7 por ciento del PIB. En el 2023, el límite es el 1,4 por ciento; 0,2 por ciento en el 2024, y se espera el superávit de 0,5 por ciento del PIB en el 2025.



La Regla Fiscal obliga a tener un balance primario neto que dependerá de la deuda neta registrada en el año anterior. El balance primario son los ingresos menos los gastos, sin tener en cuenta los ingresos por rendimientos financieros ni los gastos por intereses.



El proyecto mantiene la cláusula de escape para la Regla Fiscal, es decir que no se establezcan los límites de déficit, en caso de que haya eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica, como ocurrió con la pandemia y la actual regla que quedó suspendida.



El ministro de Hacienda nombrará a los 5 miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que tendrán periodos de 4 años prorrogables una vez por otros cuatro años, y contarán con un equipo técnico cuyo pago corresponderá al Ministerio de Hacienda.