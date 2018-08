Tasa de tributación de las empresas, la más alta del planeta: Andi

Con un inesperado y largo aplauso, los empresarios de Colombia recibieron a la vicepresidenta de la Repúplica, Martha Lucía Ramírez, quien participó en el inicio del 74o. Congreso de la Andi que se realiza en Cartagena.

La cercanía de Ramírez antes de ocupar el segundo cargo de la administración pública de Colombia, a los temas de la industria, les hace tener la expectativa de que esta vez el Gobierno sí le pondrá más atención al sector que es clave para la generación de empleo, la competitividad y el crecimiento de la economía.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla fue el que dio el parte de tranquilidad a los empresarios, al expresar que la reforma tributaria “está casi destilada” y apunta a aplicar un “Plan de reactivación de la economía”, para corregir el cálculo que hizo, según el cual, por la pérdida de un punto de crecimiento de la producción en Colombia, el Estado pierde una cifra billonaria que puede entrar a financiar más programas sociales.



En esa linea, indicó Carrasquilla, la infraestructura es un instrumento que se empezará a mover, pues la indicación presidencial es “ejecutar, ejecutar, ejecutar”. Al respecto, indicó que “tenemos 30 tribunales de arbitramento en el tema vial, no es un indicador para sentirse contento. No tenemos espacio fiscal para ser aventureros en infraestructura. Hay que destrabar lo que se trabó en los años en los que hubo posibilidad de invertir una magnitud de recursos provenientes del petróleo”.



La política económica que expuso Carrasquilla ante los empresarios avanza hacia cambiar la cara de la moneda, en el sentido de que “el recurso escaso es el crecimiento de mediano y largo plazo. El punto de partida no es fácil”.



No obstante, apuntarán a la “Convergencia de la situacion fiscal con lo que indica la regla fiscal”. Para ello, aplicarán iniciativas por equilibrar el lado del gasto publico. Claro está, “no es facil reducir 3 puntos el gasto publico de la noche a la mañana, no son cosas realistas, pero si hemos visto varios temas a impactar. Lo primero será la reduccion de los subsidios a las pensiones. En 2019, 38 billones de 140 billones que recibe el Estado por impuestos, son para mesadas pensionales. Mas de la mitad son equivocados, en el 20 por ciento de mayores ingresos”.



Con esas líneas, el presidente de la junta directiva del gremio de los industriales, Gustavo Adolfo Carvajal, se refirió a un “pacto por el desarrollo económico del país” que se debe suscribir con todos.



Entre tanto, el presidente de la asociación empresarial, Bruce Mac Master, destapó un paquete de lo que llamó “tableros de control” de cada elemento de la economía, con los cuales pone en la balanza a Colombia con otros países, para identificar lo que está fallando en el país que le pone el freno de mano a la industria.



En ese sentido, se destacan comparativos como el del ingreso por habitante (PIB per cápita), que en China creció 18,9 veces y en Colombia solo 0,4 veces, lo que indica que algo está pasando.



Mac Master mencionó una encuesta reciente realizada por la Andi entre 151 compañías del país, según la cual, si bien la disminución en la carga tributaria para las empresas bajó, tras algunas medidas de alivio aplicadas, solo pasó de 69,5 por ciento a 63 por ciento, lo que, indicó, “sigue siendo una de las más altas del planeta”.



Su búsqueda, con las acciones que se están planteando en el Congreso de la Andi, es que, de la mano con el Gobierno, se fijen pactos que permitan llevar a la industria manufacturera, de un crecimiento de -2 por ciento en el 2017, a cifras por encima del 4 por ciento, pero no para llegar solo a un crecimiento que muestre cifras, sino que trascienda hacia la gente, mejorando su calidad de vida.



REDACCIÓN: MARTAH MORALES MANCHEGO

Enviada especial, Cartagena