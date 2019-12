Conductores y usuarios, inquietos por suerte de Uber

Después de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le dio la razón a la empresa Cotech (proveedora de Taxis Libres), en el sentido de que Uber incurría en competencia desleal, más de 88.000 conductores y miles de usuarios de la plataforma quedaron con la incertidumbre frente al futuro de esta en el país.

Por ejemplo, Cristian Quintana es conductor de Uber desde hace tres años y ha completado más de 10.000 viajes con la plataforma, tiene su carro propio y trabaja entre 12 y 14 horas diarias, pero desde cuando salió a la luz la sentencia de la SIC exigiéndole a Uber cesar sus servicios en el país, tomó la decisión de aumentar sus horas de trabajo hasta 18 al día para conseguir más dinero “por si llega a pasar algo más adelante”.



Sin embargo, dice que hay otro grupo de socios-conductores que han tomado la decisión de quedarse en sus casas y evitarse problemas con las autoridades a raíz de dicha decisión.



Para Fredy Castro, otro de socio conductor de Uber por más de tres años y quien también manejó taxi, no hay punto de comparación en las ganancias y gastos que hay al trabajar con Uber frente a los amarillos.



“Yo trabajé con un patrón que me cobraba 105.000 de producido (diarios), había que laborar muchas horas y seis días a la semana. Con Uber, en julio me saqué casi cinco millones y pagué 250.000 pesos semanales por el carro”, cuenta.



Para muchos socios conductores que trabajan con otras aplicaciones en simultánea, Uber representa hasta el 50 por ciento de los viajes que llegan a hacer en un día y, además, es la que más seguridad les brinda al trabajar.



Pero la decisión de la SIC no solo prendió las alertas dentro de los conductores, sino también para los usuarios de este tipo de aplicaciones de transporte.



Solo Uber registra más de dos millones de usuarios en 12 ciudades del país, y según el balance de la aplicación en 2019, en los últimos seis años los colombianos han realizado más de 300 millones de viajes.



La decisión de la SIC, aunque es de inmediato cumplimiento, según indican los expertos, no se refleja en obligaciones legales para pasajeros o socios conductores, sino para la empresa como tal. La sentencia ya fue apelada por Uber ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá que dictar el fallo final en una segunda instancia que definiría el futuro de la plataforma, proceso que algunos juristas aseguran puede tomar meses e incluso años.



Sin embargo, el temor para conductores, usuarios y quizás para la misma plataforma está en que el fallo del juez de suspender la aplicación tiene efecto inmediato, para lo cual se fijó un plazo máximo de 30 días, con lo cual antes de finalizar enero del 2020 ese dictamen se debe acatar, sin importar que medie una apelación.



Para Nicolás Alviar, abogado que lleva la demanda de Cotech a Uber, el problema nace en que esta plataforma digital entró al mercado manipulando los precios y sin tener en cuenta las regulaciones de tarifas existentes y ya estipuladas. “Cuando hay mucha demanda, pueden subir el precio como quieran y los taxis no”.

