‘EPM ha recibido a entera satisfacción obras de Hidroituango’: Conconcreto

La constructora Conconcreto, parte del consorcio subcontratista a cargo de las obras Hidroituango, rompió su silencio alrededor del álgido debate tras la contingencia de 2018. El presidente de la compañía, Juan Luis Aristizábal habló con EL TIEMPO sobre la decisión de acudir a la ley de reorganización empresarial y señaló que, a diferencia de lo que argumentó el Alcalde de Medellín, señalando fallas y materiales de mala calidad, a la fecha no hay ninguna reclamación de EPM por calidad de materiales ni por la calidad de la obra.

¿Qué buscan al acudir a la reorganización?

Un fallo de 4,3 billones de pesos solidario, donde somos la empresa con el mayor patrimonio, quiere decir que nos va a caer a nosotros todo y se lleva por delante nuestro patrimonio. No sabemos si la ratificación va a discriminar cuánto nos corresponde o si vamos a ser solidarios. Es una acreencia contingente hoy, lo cual quiere decir que se paga después de todas las demás que estaban al momento de solicitar la entrada a la ley.



Y lo segundo es que creemos que no deberíamos ser investigados por la Contraloría. No recibimos dineros del Estado, porque la única forma de que un contratista reciba dineros del Estado es a través del anticipo. Cuando nos pagan, nos están pagando la prestación del servicio y, en este caso, no es dinero del Estado sino una remuneración por una actividad que yo ejecuté.



Soy un subcontratista del constructor, que es EPM. Cumplimos con los diseños y los materiales y si el interventor supervisó la ejecución, el diseñador aprobó que se cumplió con los diseños y EPM recibió la tarea y me pagó, quiere decir que la recibió a entera satisfacción.



¿Los pagos llegan contra entrega de hitos de avance de construcción?

Contra acta mensual de obra. Cada mes se presentan las actividades que se ejecutaron, la interventoría revisa y aprueba que todo lo que se hizo está acorde con el proceso constructivo y materiales y EPM me recibe y paga.



El alcalde hizo unas aseveraciones respecto a los materiales y a los piernos, y pues él corrige o presenta las pruebas. Y vamos a solicitar que él aclare dónde están las pruebas y ante, quién se quejó, porque no podemos permitir que se ponga en riesgo la reputación nuestra y que 60 años de historia de esta compañía, donde siempre hemos cumplido con todos los requisitos técnicos y todas las normas, se pongan en duda. La galería auxiliar nos la pagaron entera al cien por ciento, nos la recibieron y nos dieron la instrucción de ponerla en marcha. Además, a la fecha no hay ninguna reclamación de EPM, ni por calidad de la obra, ni por retraso de la obra, ni por materiales, es decir que nosotros estamos cumpliendo todos nuestros compromisos contractuales.

Pero el informe Causa Raíz dijo que no hubo un revestimiento en el túnel...

Si usted lee el objeto en nuestro contrato, no podemos ni modificar el diseño ni cuestionar el diseño. A nosotros nos entregan un diseño y lo tenemos que ejecutar exactamente como está en el diseño. Nosotros no participamos en ninguna reunión de diseños en EPM o sea que si el túnel había que ponerle una solera o un piso completo o había que brindarlo, no era nuestra decisión. No podemos cambiar los diseños y tenemos que ejecutar la hora tal cual. EPM subcontrató a Integral para la supervisión del diseño e Hidroituango S.A.S. contrató a Integral para la ejecución de los diseños.



El Alcalde mencionó la palabra insolvencia…

Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto. Foto: Conconcreto

La compañía tiene más de 3 billones de pesos en contratos adjudicados en ejecución. Hidroituango corresponde solo al 1,5 por ciento de ese valor. En el primer semestre de 2021 las utilidades nuestras el doble de las del 2020. El martes vamos presentarles a los inversionistas resultados del tercer trimestre y son excepcionales. Tenemos un patrimonio cercano a 1,6 billones de pesos, estamos al día en el pago de proveedores, con los acreedores financieros y no tenemos ninguna obligación que pueda poner en riesgo la compañía.



Recurrimos al decreto 560 porque hay un riesgo de insolvencia si nos hubieran cobrado los 4,3 billones. Lo que hacemos es darles prioridad a nuestros acreedores que realmente tienen obligaciones reales y dar el tiempo necesario para que el Consejo de Estado falle y decida si somos, o no, responsables fiscales por este fallo.

¿Qué hay que hacer para ceder el contrato?

Estamos cumpliendo nuestras obligaciones contractuales, que van hasta el 31 de diciembre. Es decisión de nuestro contratante, EPM, si quiere ampliar el plazo o no.

No queremos atravesarnos y perjudicar el contrato. Cuando se habla de la palabra ceder es muy fácil, pero tiene compromisos como qué va a pasar con la infraestructura que hay allá, con la maquinaria y el equipo, con los ingenieros, la mano de obra, en qué condiciones salimos, cuándo entregamos y a quién le entregamos. El diablo está en los detalles.



¿Si como subcontratistas no manejan recursos públicos, quién debería responder por el detrimento patrimonial que argumenta la Contraloría?

A la fecha no hay ninguna reclamación de EPM, ni por calidad de la obra, ni por retraso de la obra, ni por materiales, es decir que nosotros estamos cumpliendo FACEBOOK

El constructor de Hidroituango es EPM, a través de un contrato Boomt, que en el mundo entero es un contrato EPC o llave en mano. En el mundo entero el constructor de un contrato EPC es responsable por diseños, ejecución de la obra, operación de la obra, mantenimiento de la obra y transferencia a la obra a los dueños finales.



EPM tiene dos sombreros en este negocio; uno como inversionista a través Hidroituango S.A.S, la dueña del proyecto y el otro es como constructor a través de contrato Boomt. Hoy está perjudicado en el contrato como inversionista, pero hoy es responsable de todo lo que se hizo, como constructor. O sea que hoy EPM es el constructor. Somos unos subcontratistas de ejecución de las obras de la presa a y obras civiles subterráneas.

¿Es decir que EPM debería responder fiscalmente?

No conozco la legislación de la Contraloría, pero los dineros públicos que se están invirtiendo en Hidroituango son de EPM, que es una entidad pública que depende del municipio de Medellín y si hubo mala inversión o responsabilidad fiscal, por lo menos sé que a nosotros no nos corresponde.



Si en el proceso del tribunal de arbitramiento los árbitros y los peritos indican que hubo alguna falla nuestra y estamos dispuestos a aceptarla, pues obviamente nos tocará pagarlo, pero eso es en el tribunal arbitramento, que es el que dirime las diferencias contractuales.



En la Contraloría siempre diremos que no somos agentes fiscales y que las diferencias contractuales se dirimen en otras instancias que no son la Contraloría.

¿Cuánto representa dentro de su portafolio, el proyecto Hidroituango?

El consorcio es responsable en la construcción de la presa, las obras anexas y las obras subterráneas. La presa ya se terminó, el vertedero ya se terminó, las obras anexas están muchas terminadas y estamos trabajando en la recuperación de la casa de máquinas y todas las obras que se requieren para iniciar la generación.

Eso para Conconcreto, hoy, de aquí hasta diciembre que es la vigencia del contrato, representa el 1,5 por ciento de nuestros contratos.

¿Comparten lo que dijo el presidente Duque, de que este forcejeo puede afectar la obra?

Es absolutamente correcto y la fuente de pago es la compañía de seguros. En el mundo, en todos los sectores económicos, y muy especialmente en el sector de la construcción, se contratan unas pólizas que se llaman todo riesgo construcción.

Y esas pólizas no pagan cuando hay dolo o mala fe. Aquí no hay dolo ni mala fe y ya la Contraloría dice que no hay corrupción y no hay falta grave.



Y uno contrata esas pólizas para trasladar el riesgo. Los riesgos se mitigan o se trasladan. EPM hizo una excelente tarea trasladando el riesgo de construcción y contrató una maravillosa póliza y contrató una póliza de lucro cesante, por un año, que es una cifra también considerable.



La fuente de pago está hoy en la compañía de seguros, entonces deberíamos permitir que la compañía de seguros pague.

¿Y que luego se cruce contra el que sea fiscalmente responsable?

Es correcto. Allá hay unos funcionarios de EPM, otras empresas y sociedades, y ya la Contraloría deberá determinar si hay responsabilidad o no. Lo que pensamos es que no somos agentes fiscales.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu