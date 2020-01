Nace la cuarta mayor firma de cosmética y belleza en el mundo

La fabricante brasileña de cosméticos Natura cerró este viernes la compra de la estadounidense Avon, una operación que da luz a la cuarta mayor empresa de belleza del mundo.



Tras la compra de Avon, cuyo monto se mantiene en reserva, la sociedad denominada Natura & Co o Natura Holding reorganizará su equipo directivo con base en sus cuatro unidades operacionales (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop), cada una de las cuales contará con un presidente ejecutivo, según informó la compañía desde Brasil.

Roberto Marques, presidente del consejo de Natura desde 2017 y quien lideró la compra de la red internacional de tiendas The Body Shop, será el principal ejecutivo del grupo, el cual cuenta con 6,3 millones de representantes y consultoras y 3.200 tiendas en diversos países del mundo.



La operación de Natura & Co América Latina estará comandada por el brasileño João Paulo Ferreira, mientras que la rumana Angela Cretu será responsable de la supervisión global de la marca Avon. David Boynton continuará al frente de The Body Shop, mientras que Michael O’Keefe hará lo propio en Aesop.



Con una facturación anual superior a los 10.000 millones de dólares, el grupo contará con más de 40.000 colaboradores y asociados, anotaron las directivas.



Los inversores reaccionaron con optimismo al cierre de la compra de Avon, la cual había sido anunciada en mayo del 2019, lo que hizo que las acciones ordinarias de Natura se encontraran entre las ganadoras del índice Ibovespa de la Bolsa de São Paulo con avance del 4,28 por ciento a media sesión.

Natura, fundada en 1969, es la mayor fabricante y comercializadora de cosméticos de Brasil y está presente en diversos países, como Colombia, Argentina, Chile, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros.



Como consecuencia del cierre del negocio, Avon anunció ese mismo día la salida de su director general Jan Zijderveld. Avon, con sede en Londres, concluye así una tradición de 130 años en el mundo de los cosméticos y la belleza.



Natura Cosméticos anunció en mayo la compra del fabricante de cosméticos estadounidense, operación que da origen al cuarto grupo mundial de productos de belleza, con una capitalización de 11.000 millones de dólares, detrás del francés L’Oreal, el estadounidense Procter & Gamble y el anglo-holandés Unilever.



En 2017, Natura adquirió la marca británica The Body Shop al gigante L’Oreal.



Agencias EFE y AFP