Caracol Radio apunta al 30 % del mercado tras la fusión de emisoras

Dentro de su plan de fortalecimiento y optimización de audiencias, para incrementar su cuota de mercado e ingresos, la compañía Caracol Radio decidió fusionar los sistemas musicales Oxígeno y LOS 40, que darán origen a Oxígeno by LOS 40, mientras que la frecuencia que se libera será ocupada por el sistema musical Bésame, que entrará a Bogotá.



Los movimientos, que serán efectivos para los oyentes desde el 1.º de julio, buscan que la empresa sea más eficiente en sus sistemas musicales, pasando de cinco a cuatro, más completos, sólidos y mejor segmentados, según explicó el gerente general de la empresa, Felipe Cabrales.

Así, desde el segundo semestre Oxígeno by LOS 40 estará al aire en Bogotá en la frecuencia habitual de Oxígeno, mientras que en Barranquilla la frecuencia será la 92.6; en Cali, la 104.0, y en Medellín se estrena en la frecuencia 90.9, dejando a W Radio con las frecuencias 99.4 y 102.9 FM.



Con la llegada del sistema Bésame a la frecuencia 97.4 FM en Bogotá, Caracol Radio no solo saldará una deuda que tenía con la capital, ya que esta emisora tiene presencia en 10 ciudades y lidera las audiencias de la música romántica, sino que, además, será uno de los ejes claves para la generación de ingresos si se tiene en cuenta que llegará a un mercado que representa el 40 por ciento del consumo y que tiene la población más grande del país.



"Tenía el sentido por la audiencia, pero también a nivel de negocio, porque al tener una cabecera se tiene un sistema nacional que permite comercializarlo tanto a grandes anunciantes como a los anunciantes locales en las diferentes ciudades. Son dos movidas bastante lógicas y que responden a los tiempos y a las necesidades de los consumidores de hoy en día”, aseguró Cabrales en diálogo con EL TIEMPO.



De acuerdo con el directivo, hoy en día los estudios radiales muestran que Caracol Radio tiene más del 26 por ciento de las audiencias del país, y con la fusión de las emisoras la apuesta es seguir consolidándose, con la meta de alcanzar una cuota de audiencia radial total del 30 por ciento al cabo de un año.



“Sentimos que tenemos un portafolio mejor organizado y que apunta mejor a los diferentes segmentos comerciales, pero además con esto aspiramos por lo menos a tener tres sistemas –Tropicana, Oxígeno by LOS 40 y Bésame–, con más de un millón de oyentes”, explicó.

Y, aunque en materia de ingresos había unas metas antes de la llegada del coronavirus, que ha llevado al mercado de medios a desarrollas nuevas estrategias y a innovar en productos, Felipe Cabrales, gerente general de Caracol Radio, señala que ahora es muy difícil hacer esas proyecciones, ya que aún no hay mucha certidumbre sobre cómo van a ser la reactivación económica y el impacto en la industria publicitaria.



No obstante, la empresa tiene la ambición de que los ingresos crezcan más del 10 por ciento (doble dígito) este año, sobre todo en el portafolio musical.



Entre tanto, para la radio hablada la compañía no prevé mayores cambios, salvo algunos ajustes por procesos de mejora continua, toda vez que sus productos están “supremamente consolidados” y son muy completos por la cobertura.



Según Cabrales, con el cambio de frecuencia de W Radio en Medellín también habrá un proceso de innovación, agregando una W+, con noticiero en la mañana y el resto de franjas con una fórmula de música anglo.

