Con formación productiva prevén reducir pobreza extrema en el país

Dotar a la población más vulnerable del país, a aquellos que viven en la pobreza y en la extrema pobreza, de servicios y formación productiva, de tal manera que puedan atender sus propias necesidades para que no dependan solo de los subsidios que otorga el Estado, es uno de los frentes claves que atenderá el Plan Nacional de Desarrollo que estructura el gobierno.



Para lograr ese cometido es necesario fortalecer el Sena, de tal manera que la población de escasos ingresos tenga acceso a educación técnica, la cual hoy en día no solo es la más valorada sino la llamada a proveer esa mano de obra que requiere la economía.

sí lo dijo Gloria Alonso, directora del Departamento de Planeación Nacional (DNP), al término de su intervención en el Congreso Internacional de Seguros 2018, que culminó ayer en Cartagena y en el que llamó de nuevo la atención por los altos niveles de pobreza extrema que tiene el país pese a los avances que se han dado en este frente.



La funcionaria dijo que en Colombia hay 12 millones de personas que viven en la pobreza, de las cuales 3,6 millones están en condiciones extremas y, de estas, 1,9 millones habitan en las grandes ciudades y 1,7 en las zonas rurales dispersas, algo que no debería de pasar en una economía.



La directora del DNP dijo que los subsidios, sobre todos los dirigidos a proveer de educación, servicios públicos y salud a las personas, son fundamentales y el propósito es fortalecerlos, pero insistió en que el país debe ser consciente de que no se están creando condiciones necesarias para que los colombianos en situación de vulnerabilidad puedan subsistir por cuenta propia, por eso se necesita un Plan de Desarrollo pensado más allá de cuatro años.



En ese sentido, Alonso dijo que dicho plan trabaja en planes específicos para que esas personas tengan acceso a la justicia, a la legalidad, al trabajo, a la formalidad, al emprendimiento y la equidad.



Al referirse a la eficiencia que debería tener la política de subsidios actual, la funcionaria dijo que trabajan en una labor de depuración de todas las bases de datos de colombianos que hacen parte de los distintos programas para sacar a los colados y, de esta forma, lograr que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.



Por su parte, el presidente de la junta directiva de Fasecolda y de Seguros Bolívar, Javier Suárez, agradeció el llamado de atención que les hizo el superintendente Financiero, Jorge Castaño, durante su intervención anual de esta industria que se llevó a cabo en Cartagena.



Suárez señaló que reciben de forma muy positiva sus comentarios y le agradeció los espacios de colaboración que la entidad ha tendido, no solo desde su rol de supervisor sino desde su visión de largo plazo donde la innovación juega un rol importante en la sostenibilidad de esta industria.



“Recibimos las reflexiones de superintendente de manera muy positiva, frente a los espacios que tiene la industria para crecer en un mondo que se está transformando y entendemos esos llamados en dos sentidos”, dijo.



Dijo que la Súper les advirtió cómo la industria está cambiando y por lo que deben, de forma proactiva, abrazar estas nuevas tendencias que cambian las dinámicas del consumidor, manejando experiencias y no solo productos.



También señaló que entendieron el mensaje del Súper de la apertura que tiene para que sea de buen recibo la innovación de la industria y que la búsqueda de alternativas vaya más allá de lo que tradicionalmente ha sido el dialogo entre las compañías y el supervisor.



