¿Qué es la computación en la nube y qué beneficios tiene?

La computación en la nube es una de las innovaciones tecnológicas más fuertes de este siglo, salió a la luz hace más de 10 años y llegó para quedarse. Sin embargo, aún existen dudas con respecto a qué es, para qué sirve, qué modelos de servicio existen y qué beneficios representa.



Diferentes proveedores de servicios en la nube como Pragma coinciden en que esta herramienta es un conjunto de servicios de tecnología que se ofrece a través de internet, que se cobra únicamente por lo que se consume y que está diseñado para dar agilidad a los negocios.

“La computación en la nube les permite a las empresas reducir los costos de infraestructura y además facilita el acceso a diferentes tecnologías de forma rápida, segura y escalable por medio de soluciones híbridas entre proveedores de nube, integración con recursos físicos, optimización de costos, seguridad en la nube, alta disponibilidad y escalabilidad”, resaltó Daniel Agudelo, especialista de infraestructura de Pragma.



En cuanto al tema de los costos, estos son flexibles, ya que dependen del uso y necesidad del cliente, lo que lo hace muy beneficioso a largo plazo, pues no requiere costos iniciales altos. Estos varían dependiendo de la empresa.



Sobre la infraestructura que necesita la computación en la nube, se usa un conjunto de ‘datacenters’ interconectados entre ellos y hacia internet. Están ubicados en las instalaciones de algún proveedor, en algún lugar del mundo.



Los recursos de infraestructura física del proveedor de nube se exponen en internet para ser consumidos como servicios. El proveedor es el encargado de administrar los recursos de infraestructura y el espacio físico donde están instalados.



Los modelos de servicio de la computación en la nube son 3: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) y Software as a Service (SaaS).



En términos de seguridad, en el mercado de tecnología se tiene una inclinación más fuerte hacia la infraestructura física, pues se cree que tener el control de los dispositivos evita vulnerabilidades de seguridad. Sin embargo, esto demandaría un trabajo de ingeniería muy detallado, que no todas las empresas están en la capacidad de asumir.

La computación en la nube conlleva cambios estructurales a nivel interno de las empresas. Foto: 123rf

“Se piensa, además, que la nube es insegura, dado que no conocemos la ubicación geográfica exacta de la información. Pero la verdad es que los proveedores de nube se han ocupado de una gran parte de estos aspectos de seguridad, estableciendo un modelo de responsabilidad compartida. Mientras el proveedor de nube garantiza la seguridad de todos los recursos tecnológicos, el usuario es responsable únicamente de garantizar la seguridad de las aplicaciones que despliegue en la nube”, contó Agudelo.



La computación en la nube conlleva cambios estructurales a nivel interno de las empresas y estos a su vez implican la adopción de nuevos procesos y un cambio de mentalidad por parte de las diferentes áreas de la organización. Algunas veces el cambio no es bien recibido, pero luego de exponer muy claramente los beneficios que se van a percibir resultan adoptados e implementados de la mejor manera.



“El cambio se logra dar a partir del entendimiento de las ventajas y beneficios que posee la nube. Luego de esto, el enfoque debe ser adquirir el conocimiento de la plataforma o a su vez conseguir el personal idóneo para guiar el proceso. Debemos tener claro la dimensión de lo que se tiene desplegado actualmente en cuanto a infraestructura, mediante un inventario y una validación, tanto de los costos como de los recursos en la nube que me van a suplir la funcionalidad específica de cada elemento actual”, finalizó Agudelo.



