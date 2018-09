Compromiso de compañías en la SIC destraba la circulación de facturas

Grandes empresas del país se comprometen a promover la libre circulación, endoso y negociación en el negocio de ‘factoring’ (descuento) de las facturas de proveedores.



Así se comprometen en las resoluciones expedidas en días pasados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tras archivar los pliegos de cargos que había abierto en noviembre del año pasado contra las firmas Postobón, Cerrejón, Procter & Gamble (P&G) y Equión Energía, por presuntamente, restringir la libre circulación de facturas a varios proveedores de bienes y servicios.

Así mismo, la entidad había iniciado investigación a 15 altos funcionarios de estas compañías, quienes habrían orquestado dichas prácticas, que se venían indagando hace algunos años.



Sin embargo, a finales de la semana pasada la entidad aceptó las garantías (pólizas) individuales, por unos 78.000 millones de pesos.



Entre las conductas objeto de indagación estaban presuntamente retener el original de la factura para que el emisor no las pudiera endosar y poner a circular. También obligarlos a emitir documentos similares que no son títulos valores y no pudieran circular en el mercado de descuento.



Además, grandes empresas habrían obligado a proveedores a negociar el descuento con la compañía o ante una entidad de 'factoring' señalada por ellas.



El caso se archivó en la SIC y las empresas se comprometen a crear plataformas para fomentar la libre circulación de facturas a proveedores en el mercado del ‘factoring’ (descuento).

Igualmente, se comprometen a no retener originales de los documentos, prohibir o condicional los pagos a terceros y condicionar la relación comercial o amenazar con revisar los términos de la misma.



De esa manera, los proveedores pueden ejercer sus derechos a llevar a cabo operaciones de ‘factoring’, cesión o constituir garantías sobre tales documentos.



Además de significar la clausura de la investigación, la decisión- en la práctica y según Jaime Tobar Ordoñez, del bufete Tobar & Romero Abogados- indica que aunque las empresas no aceptaron su responsabilidad ante la SIC, si deben desmontar las conductas que se les imputan.



El experto dice que aunque el saliente Superintendente, Pablo Felipe Robledo, durante los 6 años que duró su gestión, no fue partidario de las garantías en los casos de investigación de restricciones a la libre competencia, estas se hallan contempladas en la ley con el fin de prevenirlas.



Otro mecanismo que lleva a la exoneración de la multa es la que cobija a los involucrados que colaboran a tiempo en una investigación de la SIC.



“Pudo (Robledo) haber tenido en cuenta que las compañías tienen por un lado el dilema de cumplir partes de las leyes 1231 de 2008 y 1676 de 2013, que les impiden retener la factura y las obligan a dar cumplimento a las normas sobre lavado de activos y prevención de financiación del terrorismo (Sarlaft), que exige conocimiento respecto a las personas a quienes debe realizar un pago.



La SIC sabe y conoce de ese dilema y creo que (desde lo conceptual) por ello fue que aceptó las garantías, pues resultan más claras y convenientes que aplicar una sanción”, asevera Tobar.

