Tras bache, ya van a todo vapor varias industrias en el país

Tras una caída de 0,6 por ciento en 2017, la industria se recupera y prevé un mejor comportamiento el próximo trimestre, cuando sube más el gasto de los hogares.



La Encuesta Mensual Manufacturera del Dane indica que entre enero-julio del 2018 la producción industrial creció 2,7 por ciento, cuando año atrás aumentó el 0,1 por ciento.

Aunque el crecimiento no fue uniforme y solo 29 de las 39 actividades industriales registraron variaciones positivas en la producción real, hubo otro indicador que refleja que un mejor momento está por venir dentro de la industria.



Se trata del índice de utilización de la capacidad instalada (UCI) que –de acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOC)– se ubicó en julio en 81,2 por ciento, lo que situó el promedio del 2018 en 79 por ciento y 3,9 puntos porcentuales por encima del de igual periodo del 2017, cuando llegó a 75,1 por ciento, y 2,7 puntos por encima del promedio histórico (76,3 por ciento).

Esto indica que los pedidos del sector están en un buen nivel y en el clima de los negocios se percibe un panorama favorable y de mejores expectativas.



El departamento de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia dice que la recuperación de la demanda lleva a que los empresarios se enfrenten a una disminución de los inventarios y ante ello elevan la inversión en maquinaria y equipo.



Y si bien es la refinación de petróleo, con 95,6 por ciento, la que impulsa la UCI, también crecen cerca del promedio la de la química básica, con 85 por ciento; papel, cartón y sus productos, con 90 por ciento; bebidas, con 81,1 por ciento; y otros equipos de transporte, con 84,7 por ciento.



La recuperación de la UCI del subsector de refinación está asociada a los precios del petróleo y en el caso particular de la pulpa y el papel a que las actividades de alimentos y agroalimentos, minerales no metálicos y farmacéuticos van bien y demandan más empaques para los productos.



Los subsectores que aún están por debajo del promedio histórico de UCI, según los analistas, se ubican en las segundas y terceras líneas de los que se recuperan tras un periodo de caída o bajo crecimiento económico.

Otras correlaciones

En los 7 primeros meses del 2017, las ventas al exterior del país crecieron 14,9 por ciento y las del sector industrial, 9,7 por ciento, lo que indica que esta actividad también ha necesitado aumentar sus niveles de la UCI por causas no solo provenientes de la demanda interna, sino también de la externa.



Entre las importaciones de maquinaria y equipo y la UCI también existe una relación directa, pues mientras en los 7 primeros meses las primeras crecieron 6,6 por ciento, a 9.689 millones de dólares, la segunda, como se dijo, subió 3,9 puntos porcentuales, frente a igual periodo del 2017. “Estos datos sugieren una asociación positiva entre los niveles de uso de capacidad instalada y de inversión en bienes de capital que se materializa en las importaciones y, a su vez, permite prever que de mantenerse la tendencia positiva en la UCI de la industria la inversión privada tenderá a recuperarse”, explican en el Grupo Bancolombia.



El adelanto de las importaciones de bienes de capital meses atrás sobre la UCI, agregan, se sustenta en el hecho de que el empresariado preveía un aumento de la demanda producto de un entorno económico más favorable. Daniel Felipe Pardo, de Multiedro Consulting, dice por su lado que, según el PTP (Programa de Transformación Productiva), 8 de cada 10 empresas no implementan medidas de eficiencia y 6 de cada 10 no miden el tiempo que toma su proceso de producción y la respuesta de sus clientes, por lo que fabrican sin saber si es lo que el cliente necesita o llena a cabalidad sus expectativas.



