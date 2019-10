Compañía que maneja datos crece más que la economía

Crece la demanda en el país de servicios y tecnologías para catastro y georreferenciación. Así lo afirma el gerente general en el país de la compañía de origen estadounidense Esri, Manuel Lemos Ortega.



La empresa – que tiene 1.100 clientes en Colombia en los sectores público (el 55 por ciento), comercio, recursos naturales, servicios domiciliarios, educación e infraestructura, entre otros – ve una gran oportunidad para actividades como por ejemplo el comercio, utilizando las variables que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda del Dane en el 2018.

¿Cómo le ha ido este año a la compañía?



Venimos desde hace tiempo creciendo por encima de 15 por ciento anual y la idea es seguir manteniendo ese ritmo.



¿Qué meta de facturación tienen este año?



La empresa prevé 60.000 millones de pesos, con un crecimiento de 20 por ciento, frente al 2018, cuando llegó a 50.000 millones de pesos. Al 2020, llegar a 70.000 millones de pesos (con un crecimiento 16,6 por ciento).



¿Cuáles son los factores competitivos que le permiten a la firma crecer dos dígitos anuales?



Operar en el sector de tecnología es un ‘plus’ porque muchas veces el comportamiento general no está relacionado con el de la economía en su conjunto.



Además, consideramos que al tener productos relevantes a nivel mundial, para analizar información y cruzarla con otras variables, son necesarios en las Organizaciones.



La compañía que nos sigue en tamaño en el sector es solo del 10 por ciento de la nuestra.



Colombia es un país que necesita medición catastral, cuidar el ambiente y explotar los recursos de manera amigable con el medio ambiente.

¿El hecho que Esri Colombia pertenezca a una multinacional es una ventaja competitiva?



Sí. No obstante, la casa matriz invierte un equivalente al 35 por ciento de los ingresos anuales en investigación y desarrollo, siendo una de las compañías que más porcentaje de recursos destina a estos dos rubros en el sector de tecnología.



¿Cómo ven la nueva figura de los gestores catastrales (entidades territoriales autorizadas para administrar autónomamente los sistemas de propiedad de terrenos y edificaciones en los municipios)?



Llevamos trabajando cerca de 30 años con el Catastro Bogotá, que es uno de los gestores en la actualidad y como también los son los de Medellín, Cali y Barranquilla. Además, prestamos servicios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que es un posible gestor de orden nacional.



El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es gestor catastral por naturaleza, al cual proveemos.



Los organismos públicos usan componentes de tecnología de Esri para la hacer gestión catastral.



Por ello, la figura de gestor es una gran oportunidad no solamente para nuestra empresa sino para otras compañías de tecnología y servicios porque pueden ofrecer servicios a todas las ciudades y municipios.



¿Para que más sirven?



El hecho de tener el censo predial ayuda a los municipios y regiones a organizar los planes de desarrollo, trabajar en proyectos productivos y en construir ciudades inteligentes.



Un catastro organizado es un componente fundamental del desarrollo en el largo plazo de una Nación.



¿Las elecciones de alcaldes y gobernadores les generan incertidumbre?



Sí, debido a que casi siempre nos toca cambiar de interlocutores con las que hablamos los últimos cuatro años. Quizá nos toque volver a enseñar a algunos funcionarios cómo hacer un sistema de información geográfica y cómo opera.



¿Están mirando adquisiciones de compañías en Colombia?



En el país hay competidores, pero no con una plataforma tecnológica tan robusta como Esri.



Sin embargo, las compañías que organizan datos son infinitamente valiosas para nosotros y cualquier empresa.



No tenemos adquisiciones de empresas en marcha. Sin embargo, las podríamos contemplar si las compañías adquiridas tienen más conocimiento al detalle de la demografía, los hábitos de consumo y la calidad del aire.



Cualquier compañía que maneje datos tiene posibilidades grandes de ser rentable y susceptible de aliarse con nosotros.



¿Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 en algo van a cambiar el negocio de la empresa?



Creo que fue un buen censo, con microdatos cómo cuántas personas viven en una cuadra y eso va a mover los negocios. Por ejemplo, permitirán a una empresa de alimentos o comercio tomar mejores decisiones porque sabrá a dónde llegar y cómo hacerlo.



Entre más datos haya en Colombia mejor porque se pueden analizar bien los entornos y las compañías invierten con mayor tranquilidad y seguridad.



