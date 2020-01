Empresarios del país son los más empáticos, pero les falta ejecución

Los líderes de las empresas en Colombia y Perú son los más empáticos de Latinoamérica, según lo consideran sus propios trabajadores.



La opinión de estos la recogió la firma de reclutamiento DNA Human Capital a través de una investigación que midió siete variables, la mitad de estas asociadas a la relación de dichos líderes con sus colaboradores de distintos rangos.

La Real Academia Española (RAE) define la empatía como la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”.



Según la investigación, solo el 22 por ciento de los trabajadores en Colombia consideran que los líderes de sus compañías carecen de empatía, mientras 61 por ciento piensa que la mayor falencia de estos se relaciona con falta de ejecución.



La compañía de reclutamiento y selección realizó durante tres meses una encuesta a ejecutivos de mediana y alta gerencia en cerca de 400 empresas de Colombia, con el fin de identificar lo que los colaboradores consideran como las principales fallas de quienes lideran las organizaciones. Sus resultados fueron contrastados con los obtenidos en otros países como Perú, Brasil y Chile.



De las siete variables de la encuesta, cuatro están asociadas con la relación entre los directivos de las organizaciones y sus empleados: falta de comunicación, no saber delegar, 'feedback' y falta de empatía.



Otras dos tienen que ver con objetivos institucionales: falta de foco y de definición estratégica; y una más con el desempeño de las dos anteriores (falta de ejecución).

Los resultados para Colombia arrojaron que la principal falla de los directores de empresas es la falta de ejecución, una conclusión similar a la encuesta realizada en Brasil y Perú.



Alejandro Arévalo, gerente ejecutivo de DNA Human Capital, sostiene que si bien la empatía es de gran importancia para los directores de las empresas, puesto que es esencial para la correcta comunicación con las demás personas de la compañía, la ejecución es más beneficiosa ya que se reflejará en mejores resultados.



“Sin restar importancia a la empatía, el 'feedback' y saber delegar, a la hora de escoger un CEO (directivo) las habilidades más deseadas serían la ejecución, la definición estratégica y la comunicación”.

Explicó, además, que esa condición que se da en el caso colombiano podría atribuirse a una falla en la academia, pues las universidades están enfocadas en la teoría y no tanto en la práctica y la ejecución. “No están enfocadas en formar profesionales emprendedores y dinámicos, es una formación tradicional”.



La definición de la estrategia de los directivos en Colombia es percibida como el punto medio para los directores de las organizaciones (52 por ciento), lo que denota que los objetivos corporativos no están bien enfocados por sus líderes, según los trabajadores.



En este sentido, la falta de foco de los directores también se ubica dentro las tres primeras falencias de los dirigentes con 54 por ciento. Arévalo sostiene que esta es una de las fallas más recurrentes en la actualidad, a la cual se le debe prestar especial atención. “El día a día son el peor enemigo de un líder, y no tener planeación y manejo del tiempo puede repercutir en un mal desempeño o pérdida de los objetivos”, aseguró.



Sin embargo, a pesar de que los colaboradores afirman que los directores no saben delegar (56 por ciento), las otras tres variables que tienen que ver con la relación con los empleados son las mejores evaluadas en el país. La falta de empatía (22 por ciento), la falta de comunicación (26 por ciento) y el 'feedback' (28 por ciento) son indicadores que no obtienen un porcentaje alto en cuanto a la calificación de las fallas de los directivos.



En Perú, los resultados fueron muy similares. Hay una percepción generalizada de que los líderes de las compañías fallan en factores asociados a los objetivos organizacionales, mientras los elementos de relacionamiento con los empleados son bien evaluados.



En contraste, los directivos chilenos son excelentes tanto delegando como ejecutando, ya que estas fallas solo representan el 26 y el 32 por ciento respectivamente. No obstante, las mayores dificultades de estos líderes están relacionadas con la falta de empatía (65 por ciento), de comunicación (58 por ciento) y de definición estratégica (44 por ciento).



Brasil obtiene su mejor puntuación en delegación (21 por ciento), mientras sus directivos fallan en ejecución (62 por ciento). La retroalimentación está en el punto medio en el país.



MARÍA CAMILA PÉREZ G.

