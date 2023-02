En la mayoría de empresas se suelen realizar pruebas psicotécnicas a los empleados antes de que estos ocupen cargos dentro de la compañía. Esto con el fin de identificar algunos rasgos de su personalidad para ver si tienen el perfil adecuado para ejercer de la mejor manera las tareas que les puedan asignar.



Cada test tiene su propia finalidad y enfoque. Todo depende de la marca y las cualidades que estén buscando en un trabajador. Muchas de ellas intentan reconocer si efectivamente la persona puede trabajar bajo presión, se puede adaptar al cambio, tiene buenas habilidades sociales, estabilidad emocional y la madurez suficiente para el puesto.



Para ello existen diferentes tipos de exámenes psicológicos que se pueden presentar en la búsqueda de empleo. Algunas firmas acuden a varios de ellos para saber más sobre sus capacidades dentro de un ambiente laboral.

Tipos de pruebas

Test de Lusher: trata de conocer la personalidad del candidato según la elección de un color.



Test de Wartegg: organización, creatividad y manejo de las relaciones interpersonales.



Test 48 o dominó: capacidad de elaborar conceptos y aplicar el razonamiento sistemático a la resolución de inconvenientes o problemas en situaciones de presión.



Tes de la figura humana: ayuda a conocer la impulsividad, habilidades y rasgos de la personalidad de cada individuo.



Test bajo la lluvia: consiste en dibujar una persona bajo la lluvia. Los trazos, formas del dibujo y otros aspectos de diseño pueden ayudar a determinar aspectos de la personalidad del aspirante al empleo.



Procure no responder sus preguntas con la intención de aparentar habilidades o conocimientos que no tiene. Foto: iStock

Tips para presentar las pruebas



Si bien son bastantes exámenes, existen algunos tips que le pueden servir a la hora de presentarse ante pruebas psicotécnicas. Recuerde que por estos test puede seguir o no con el proceso de selección de un empleo.



Según el Centro de Estudios Financieros (CEF), se debe practicar mucho antes de enfrentarse ante este tipo de admisiones laborales, pues muchas personas pueden llegar a sentirse abrumadas por la prueba, reduciendo su rendimiento analitico.



”Practique los test con la ayuda de los diversos libros y ejercicios que existen en el mercado. Coja una rutina de realizar varios todos los días, de todos los tipos y repita aquellos en que los que obtiene peores resultados. Con la práctica, los resultados pueden mejorar en torno a un 30%”, explican.



Descanse: intente descansar lo que más pueda la noche anterior. Llegar con agotamiento, trasnochado e incluso con alguna copa encima, puede llegar afectar su capacidad de raciocinio al día siguiente. Debe evitar las estimulaciones como el café o energizantes.



Escucha las instrucciones: Antes de empezar eche un vistazo general a la prueba. Así formará una idea aproximada de los que puede responder a futuro. Así mismo, siga las instrucciones del papel o del personal de selección, pues puede que sus preguntas sean anuladas al realizar procedimientos erróneos.



No se enfrasque en una pregunta: estancarse en un punto puede quitarle tiempo. Si el cuestionario es complejo, siga respondiendo otros apartados. Puede volver al sector sin responder al finalizar el test y, claro está, si le sobran minutos.



Sea sincero: “no intente dar una imagen falsa. Éstos suelen llevar incorporada una escala de sinceridad y es lo primero que el examinador leerá. Si no llega a cierto nivel, no seguirán leyendo el resto de respuestas, ya que consideran que no ha sido sincero y que por tanto sus resultados no son válidos”, dice la página principal del CEF.

No dude en pasar a otra pregunta si la que intenta responder le toma más tiempo de lo debido. Eso le puede traer problemas para finalizar la prueba. Foto: iStock

