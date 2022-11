El pasado 17 de noviembre se presentó una polémica debido a que en la junta directiva de Grupo Sura tres miembros tomaron la decisión de que la organización participara en la opa de Nutresa.



El representante legal de la holding, Hugo Palacios Mejía, respondió a EL TIEMPO algunas preguntas sobre los alcances que tendrá esta nueva disputa con la familia Gilinski, hoy uno de los socios mayoritarios.



Una de las preguntas formuladas consultaba que, además del desgaste reputacional y del impacto en el valor de las compañías, por efectos de mercado, este enfrentamiento no conlleva un enorme costo económico que puede perjudicar a los accionistas.



Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para pagar los costos de las demandas y los elevados honorarios de los abogados?.



Al respecto, Palacios respondió: "En estas controversias ocurre como en la guerra entre Ucrania y Rusia: nadie puede dejarse atropellar si le invaden las fronteras".



Sin embargo, enfatizó que prolongar cualquier batalla es una tarea muy costosa, Incluso para aquellos las ganan. Agregó que las batallas se prolongan mientras cada parte cree que puede ganar.



"Confiamos en que todos los accionistas lo entiendan así y lleguen pronto a un acuerdo", afirmó.



Otra duda que surgió fue aclarar si les preocupa que vengan demandas por parte de Gilinski por no acatar las decisiones tomadas por la junta directiva, en la que participaron solo 3 miembros, y en la que se decidió la venta en la reciente opa por Nutresa.



Ante esto la respuesta fue clara: "Demandas y amenazas de demandas ha habido hace rato. Lo que importa es saber si tienen, o no, fundamento. No conozco razón legal que pueda justificar demandas de las sociedades del señor Gilinski contra Grupo Sura o sus administradores por la negativa a vender acciones de Nutresa".



"Nunca hubo una decisión de la junta de Grupo Sura ordenando la venta de tales acciones, solo un documento temerario de tres directores que, asumiendo el riesgo de producir una enorme perturbación del mercado, tuvieron la audacia de tomarse el nombre de la junta y dar instrucciones a la administración del Grupo Sura", agregó el abogado.