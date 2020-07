Empresas con diversidad tienen más opción de mejorar resultados 

En un mundo cada vez más cambiante e inclusivo, las políticas de diversidad a nivel empresarial, entendidas como la perspectiva para considerar el género, el origen étnico y la orientación sexual, tienen una incidencia importante no solo en la salud organizacional de las compañías, sino también en su desempeño financiero.Le puede interesar: Avianca, Latam y Copa: su transformación para no desaparecer

Así lo concluyó un estudio realizado por la firma McKinsey & Company, el cual se basó en una encuesta detallada a 3.900 personas de distintas posiciones, pertenecientes a más de 1.300 de las mayores empresas de América Latina; en los datos de unas 700 compañías de capital abierto de las principales industrias de Brasil, Chile, Perú, Colombia y Panamá; en el Índice de Salud Organizacional que realiza esta firma con datos de 100 países en el mundo y en entrevistas en profundidad con más de 30 altos ejecutivos de empresas líderes de la región.



De acuerdo con la investigación, en las empresas comprometidas con la diversidad es habitual que las personas experimenten mayor libertad, tanto en su identidad como en su forma de trabajar. Esto hace que aquellas que trabajan en firmas con esta filosofía tengan 111 por ciento más de probabilidad de mostrarse como son en el trabajo, lo que las estimula a participar y contribuir con los objetivos corporativos.



En general, el análisis encontró que los colaboradores perciben mayores niveles de innovación y colaboración que sus pares en otras empresas. Esto se evidencia, por ejemplo, en que las personas son un 152 por ciento más propensas a reportar que pueden proponer nuevas ideas y probar nuevas formas de hacer las cosas, un 77 por ciento más propensas a afirmar que su organización aplica ideas externas para mejorar su desempeño y un 76 por ciento más proclives a afirmar que la compañía utiliza la retroalimentación de los clientes para mejorar su servicio, y un 72 por ciento más inclinadas a reportar que su organización mejora consistentemente la manera de trabajar.



Y las organizaciones que aplican una directriz clara de diversidad son hasta un 50 por ciento más propensas a contar con personal más satisfecho en todos los roles y niveles jerárquicos, incluidos personal de línea, gerentes y altos ejecutivos.



“Las personas que trabajan en empresas comprometidas con la diversidad desean permanecer más tiempo en ellas y aspiran a alcanzar niveles más altos en la organización. Estas personas son 36 por ciento más propensas que sus pares en otras empresas a reportar que desean trabajar tres o más años en la compañía. Adicionalmente, son 15 por ciento más propensas a reportar su deseo de ser promovidas”, destaca el estudio.



En cuanto a los grupos demográficos específicos, el estudio de McKinsey determinó que en compañías comprometidas con la diversidad, las personas que no se identifican con el sexo masculino tienen una inclinación 12 por ciento superior a aspirar al siguiente nivel en su organización frente a sus pares de otras compañías, mientras que en el caso de las personas no heterosexuales, esa tendencia es 18 por ciento mayor.

El negocio, beneficiado

Las investigaciones de esta firma de consultoría empresarial también han demostrado la correlación entre la salud organizacional, desempeño empresarial y resultados financieros con respecto a los competidores, toda vez que se corroboró claramente un sólido fundamento para la diversidad en América Latina en términos de género, orientación sexual y raza.



“En América Latina, las compañías con equipos ejecutivos con diversidad de género tienen 14 por ciento más de oportunidad de alcanzar un desempeño superior que otras empresas en su industria”, señala otra de las conclusiones de la investigación.



Y recalca que las compañías percibidas como diversas en términos de género tienen un 93 por ciento más de probabilidad de lograr resultados financieros superiores al promedio. De igual manera, destaca que las compañías con mayor diversidad de orientación sexual en su equipo de liderazgo son 25 por ciento más propensas a destacarse financieramente frente a sus pares.



McKinsey también encontró resultados positivos al analizar la correlación entre la percepción sobre diversidad étnica en sus organizaciones, tanto en niveles superiores como en la empresa en general, y la probabilidad de resultados financieros superiores.



“Si vinculamos nuestra investigación a la felicidad de las personas, se observa una relación positiva entre los niveles de satisfacción y el desempeño financiero. Las compañías que tienen personas más felices son más propensas a obtener mayores ingresos, y este patrón está presente en la mayoría de las industrias”, concluye el estudio.

3 preguntas a Ángela Samper, socia y office manager de McKinsey Colombia

‘Colombia lidera el camino’

¿En qué medida incide la diversidad en las cifras de las empresas en Colombia?

En el caso particular de Colombia, las empresas con equipos directivos con mayor diversidad de género tienen un 28 % más de probabilidades de superar en términos financieros (margen Ebit) a sus pares con equipos directivos menos diversos.



¿Cuáles son los sectores con mayor diversidad?

Nuestra investigación demuestra que las mujeres siguen estando subrepresentadas en las empresas latinoamericanas de todas las industrias. En promedio, solo el 11 por ciento de los ejecutivos son mujeres, y más de la mitad de las empresas no tienen ninguna mujer en sus equipos ejecutivos. Pese a ello, Colombia se observa como uno de los países que más está liderando el camino para formar equipos ejecutivos más diversos.

Según Ángela Samper, socia y Office Manager de McKinsey Colombia, es necesario oficializar el compromiso con la diversidad y alinearlo con la estrategia de la compañía a todo nivel. Foto: McKinsey & Company

¿Cómo acelerar ese proceso en el país?

Es necesario oficializar el compromiso con la diversidad y alinearlo con la estrategia de la compañía a todo nivel (selección, retención y desarrollo de talento).

Por otro lado, es fundamental promover iniciativas de trabajo ágil y flexible, que respondan a diversas necesidades, y estimular el diálogo abierto sobre temas difíciles que empoderen a las personas para proveer retroalimentación a los directivos.

