‘Hay que agotar primero el recurso de las cesantías’

Colombia tiene un enorme compromiso y responsabilidad con sus ciudadanos y esto empieza no solo por la generación de empleo de calidad, más aún bajo las actuales circunstancias que afronta el país, sino también por establecer condiciones que les asegure una debida protección en su vejez.



Es la visión que tiene Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir, quien hace un análisis de la actual coyuntura por la que atraviesa el país, en la que los grandes sacrificados han sido los trabajadores informales y los jóvenes, con quienes el Estado tiene una deuda histórica.



Pero no es el único tema que le preocupa. El avance del proyecto de ley que daría vía libre a los traslados exprés entre regímenes, cuya votación en la Comisión Séptima del Senado está prevista para hoy, también le quita el sueño, porque dice que de pasar, el país perdería la oportunidad de sacar a gran parte de su población que vive en la pobreza extrema con millonarios recursos que se repartirían entre unos pocos colombianos privilegiados.



Avanza en el Congreso el proyecto de traslados exprés ¿teme que se convierta en ley?

La verdad es que uno no acaba de entender que el Congreso se preocupe por aquellas personas que no tuvieron doble asesoría cuando esta no existía aún, y no tener esa doble asesoría pudo haber llevado a, incluso, manifestaciones de como si se les hubiera engañado. Lo que se plantea es quitarles a los pobres para darles a los ricos y eso es lo que uno no quiere que llegue a suceder.



La prioridad del país en este momento es el empleo, sobre todo el juvenil, que está cerca del 70 por ciento, según Fedesarrollo. Entonces destinemos esos recursos que se les quieren dar a unos pocos, unos 77 billones de pesos, a los temas que el país necesita de verdad, es un tema de responsabilidad histórica que tiene el Congreso y esperamos que eso sea así.



Hay quienes dicen que las AFP crean pánico con las cifras que revelan...

Nosotros hacemos cálculos sobre lo que puede pasar, porque es nuestro trabajo y responsabilidad. Pero utilicemos las que tiene el Ministerio de Hacienda, en un documento que radicó indicó que se opone al proyecto y pide su archivo, porque este le generaría una deuda de unos 34 billones de pesos, esto no es pánico.



Que el país gaste más en pensiones para un poco más de 2 millones de colombianos de lo que invierte en salud y educación para 30 millones dice mucho.



No hay que olvidar que uno puede honrar una deuda hasta cuando no tenga con qué, pero no podemos llegar al extremo peligroso de lo que ha ocurrido en otros países, donde a la gente no se les ha podido pagar sus pensiones o se tuvo que recortar a la mitad el monto de estas.



¿Cómo ponerle freno a este tipo de iniciativas?

Dos mensajes. El primero, en Colombia por fortuna tenemos las cesantías… casi 10 millones de colombianos que tienen allí más de 15,4 billones de pesos a su disposición, este es el primer seguro de desempleo, pues que utilicen. Los colombianos lo vienen haciendo pero, por fortuna, con mucha prudencia y no de manera masiva, porque saben que en momentos de crisis hay que cuidar el dinero.



Lo segundo, lo hemos dicho hasta la saciedad, Colombia necesita una reforma estructural del sistema de protección a la vejez, no de pensión, porque muy pocos colombianos tendrán acceso a una pensión. Pero el país solo invierte 1,6 billones de pesos en programas de adulto mayor, para cubrir 1,5 millones de colombianos. Tomemos ese dinero de los traslados exprés y cubramos a esos adultos mayores y los sacamos de la pobreza extrema, esos son los cambios que se deberían hacer y para eso está el Congreso.



Y vía reforma laboral y pensional no estaría parte de la solución...



El Gobierno tiene una responsabilidad enorme en sus manos, es una tarea gigante. Creo que lo está haciendo bien y poniendo un empeño enorme, pero hay que tomar medidas extremas y extraordinarias y, por supuesto, todo el umbral de reformas y modificaciones sobre el mercado laboral y del sistema de protección a la vejez son imperiosas, eliminando los subsidios inequitativos que van a la población más privilegiada, como lo sugieren el BID, Fedesarrollo y Anif, entre otros.



¿Cuál cree que sea la salida para el desempleo?

Las cifras de desempleo en el país son dramáticas. Mi primer mensaje es que debemos procurar no perder el empleo de calidad, que en mi opinión es el que cotiza para seguridad social. Lo segundo es, cómo generar empleo, a través del sector empresarial, productivo, con el sector público, en sectores que generen mucha mano de obra como la construcción, la infraestructura, los servicios. Desde lo público, con la generación de una política de formalización laboral acorde con los nuevos retos que trajo esta pandemia; se necesita para ello mayor flexibilidad laboral. No obstante, siempre queremos un empleo de calidad, por eso hay que mirar qué impide que esa población esté afiliada a la seguridad social en pensión.



¿Cómo va la rentabilidad de los fondos?



En el peor de todos los momentos el fondo moderado, que es el más grande, estamos rentando el 6,6 por ciento. Hacia adelante seguirán unas volatilidades enormes, dependerá mucho de la vacuna contra el covid-19. Lo importante es recordar que el fondo de pensión tiene una visión de muy largo plazo.

Rendimientos, otra vez en terreno positivo

Los fondos privados de pensiones (AFP) lograron revertir los rendimientos negativos obtenidos en marzo y al cierre de agosto alcanzaron una ganancia de 5,2 billones de pesos, según Asofondos.



Hasta el octavo mes del 2020 ese ahorro pensional de cerca de 17 millones de colombianos sumaba más de 291 billones, un nuevo récord.



“Desde abril pasado el ahorro de los trabajadores ha venido en una senda de recuperaciones en todos los portafolios de inversión”, destacó Santiago Montenegro Trujillo, presidente del gremio.



Una inversión de 100 pesos en el fondo moderado, el 31 de marzo, a fin de agosto ya representaba 110,5 pesos. Esa misma inversión en los portafolios de mayor riesgo, conservador y retiro programado, se incrementó hasta 115,5, 108,9 y 106,5, respectivamente, indicó un informe de Asofondos.

