‘Emprendimiento social no solo debe ser exitoso sino sostenible’

Escalar los emprendimientos de alto impacto social a nivel nacional, visibilizarlos y fortalecerlos desde el punto de vista técnico, empresarial y financiero, son los objetivos de Social.Skin, plataforma digital cuyos gestores se han dado a la tarea de cazar aquellas iniciativas creadas para combatir los problemas que afectan a la sociedad, lideradas por jóvenes estudiantes de educación superior en el país.

Al frente de esta idea está Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar, quien es un convencido de que Colombia tiene un potencial enorme entre sus jóvenes universitarios, muchos de los cuales han desarrollado grandes proyectos concebidos con ese propósito, aunque lo han hecho sin mucho apoyo económico.



Por eso, a través de esa plata forma, buscan identificar esas iniciativas que estén en marcha para premiar a las mejores, para lo cual la organización dispuso de una bolsa de premios de 400 millones de pesos que se distribuirán entre los ganadores en siete categorías, según dijo el directivo en entrevista con EL TIEMPO.

Convocatoria a universitarios

¿Qué es Social.Skin?

Es una plataforma a través de la cual vamos a identificar, reunir y reconocer esos emprendimientos con alto componente social que cientos de jóvenes de educación superior tienen en marcha. En Colombia hay cerca de 2,5 millones de universitarios, técnicos, tecnólogos y estudiantes de posgrado con ideas y emprendimientos extraordinarios y nuestro propósito en el Grupo Bolívar es apoyar, visibilizar y replicar a nivel nacional algunas de estas iniciativas.



¿De dónde surge la iniciativa?

En Davivienda y Seguros Bolívar tenemos muchos proyectos con la comunidad. El más grande es la Fundación Bolívar Davivienda, a través de la cual ayudamos a otras fundaciones, a jóvenes, estudiantes y emprendimientos. Lo que estamos viendo es que los estudiantes de hoy son especiales, tienen el deseo de enfrentar la injustica, los problemas sociales, la corrupción, el medio ambiente, tiene causas nobles.

Vemos que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y las empresas, requerimos de la imaginación de esa población para solucionar ciertos problemas y construir un mundo mejor, y la mejor fuente, la más activa y comprometida, es la de aquellos que dicen ‘yo quiero hacer cosas por voluntad propia’.



¿Cómo pueden los jóvenes participar de esta?

Social.Skin se presenta como el premio a los proyectos implementados con impacto social liderados por jóvenes universitarios, que contribuyan a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas, aunque nosotros reagrupamos esos objetivos en solo siete categorías: Inclusión y reducción de desigualdades; Salud y bienestar; Educación de calidad; Trabajo decente y crecimiento económico sostenible; Impacto al medio ambiente; Ciudades y comunidades sostenibles, y Paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas.



¿Y cuál es el proceso?

Los interesados lo pueden hacer a través de www.socialskin.com. La convocatoria abrió el 10 de octubre, cierra el 14 de diciembre y la premiación será el 7 de marzo de 2019. Los ganadores serán convocados desde el 5 de marzo con el fin de ayudarles a preparar sus presentaciones, y entre diciembre 15 y marzo primero, los jurados evaluarán todos los proyectos que se presenten.



¿Qué pasará después del 7 de marzo?

Ahí es donde este reconocimiento es diferente, pues no solo entregaremos 40 millones de pesos al ganador en cada categoría, que deben ser invertidos en el emprendimiento y 17 millones de inversión libre (400 millones en total), sino que además, se le brindará acompañamiento y asesoría técnica para fortalecer su iniciativa para que esta tenga un alcance a nivel nacional.

También se les capacitará con personal especializado en diferentes áreas: financiera, contable, sistemas, mercadeo con el fin de escalar el emprendimiento. Creemos que lo que vamos a encontrar no tiene esa cobertura y con el premio la idea es que se amplíe ese marco de acción. El acompañamiento será por seis meses y los recursos del premio se desembolsarán a medida que se requieran.



¿Es una convocatoria por una única vez?

No. La idea es seguir haciéndola cada año a partir de este, que los estudiantes empiecen a trabajar y a desarrollar esas iniciativas porque solo así, con el tiempo, se puede lograr que un país como Colombia sea justo y equitativo.



¿Cuál cree que sea el mayor obstáculo en este frente?

Vemos fallas en todos los órdenes para tratar esas problemáticas (sociales), pero quizá la más grande es del mismo promotor de la idea o proyecto, porque por alguna razón muchos creen que su emprendimiento no puede ganar dinero por el simple hecho de ser social.

Lo que promovemos es todo lo contrario. Les decimos a los jóvenes que ganen dinero. Por ejemplo, si alguien se inventa un mecanismo para descontaminar y limpiar los ríos de tanta polución, y se gana una plata en esa labor, pues bien porque así ganamos todos. Esas son las empresas que queremos y deberían ser las más grandes del país, porque con tanto problema social se necesitan.

Si su emprendimiento no es rentable, no puede emplear gente que ayude, no puede pagar sueldos, impuestos, ni prestaciones en un tema que ataca un problema social. El obstáculo más grande que tenemos es esa percepción de que porque es iniciativa social debe ser regalada. Y con esto nosotros queremos decir no, primero debe ser rentable y sostenible, porque necesita construir y crecer para ayudar.



