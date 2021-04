David Vélez, el multimillonario colombiano que pocos conocían

Con una fortuna estimada en 5.200 millones de dólares, según la revista Forbes; un lugar (539) en la privilegiada lista de personas más acaudaladas del planeta y el control del mayor banco digital del mundo, Nubank, David Vélez es el emprendedor colombiano de mayor éxito de la última década.



Un mala experiencia con la banca cuando desarrollaba un proyecto para Sequoia Capital en São Paulo (Brasil), el fondo de tecnología más grande del mundo que lo había reclutado en 2010, lo tiene hoy, a sus casi 40 años, al frente de la expansión del primer banco sin ladrillos del planeta y con un portafolio de más de 34 millones de clientes, apenas en tres países (Brasil, México y Colombia).



Llegar hasta allí no ha sido fácil, pese a que viene de una familia antioqueña de emprendedores que desde temprana edad le inculcó que el mejor camino para triunfar y aportarle a la sociedad era emprendiendo, innovando y no ‘timbrando una tarjeta de ingreso y salida en una empresa’, como le decía su padre cuando estaba comenzando.



Por eso cada vez que tiene oportunidad cuenta su historia, para que los jóvenes de hoy y las generaciones venideras tengan presente que hasta una mala experiencia puede ser la semilla de grandes proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los demás.



Nubank tiene operaciones en Brasil, México y Colombia, y oficinas en seis países: Argentina, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Foto: El Tiempo / cortesía

La suya tuvo origen en el suplicio que se convirtió abrir una cuenta de ahorros en un banco de São Paulo una década atrás. Esclusas blindadas, detectores de metales y guardias armados a la entrada de la entidad hicieron que se sintiera “como un criminal” y no como un cliente que iba a solicitar un servicio.



“Fue una de las peores experiencias como cliente que tuve en mi vida”, cuenta Vélez, quien entendió que, tras esperar más de una hora para que alguien lo atendiera de mala manera, la semilla del emprendimiento que tanto había buscado estaba ante sus ojos.



“Esa pesadilla y la penetración de smartphones e internet me llevaron a ese concepto de crear un banco ciento por ciento digital, sin sucursales, más eficiente a la hora de servir a los clientes y, principalmente, con una cultura empresarial que se enfocara en la experiencia del consumidor que no viera a este como si fuera un mal necesario”, dice.



Para ese entonces y con 30 años de edad, David ya había estudiado Matemáticas, en Colonia (Alemania); ingeniería, en la Universidad de Stanford (Estados Unidos); tenía un MBA de esta misma institución, al tiempo que había acumulado gran experiencia en el mundo financiero y tecnológico al trabajar con firmas como Morgan Stanley, General Atlantic y Sequoia Capital, firma que lo pondría, sin proponérselo, en el punto de partida de lo que es hoy Nubank.

Desafiando al gigante

Una de las enseñanzas que le dejó su paso por Silicon Valley fue lo valioso que puede ser invertir en el pequeño que desafía al gigante, pues si bien el riesgo es grande, también lo puede ser la oportunidad de revolucionar toda una industria, algo que pudo comprobar años más tarde.



Con esa convicción, entendió que el siguiente paso que había que dar era consolidar un equipo de calidad y lograr el capital para iniciar su proyecto. Por eso recurrió a Cristina Junqueira, brasileña experta en finanzas, y a su amigo de universidad Edward Wible, quien aportaría su conocimiento en tecnología. Su cuota fue la experiencia adquirida en el mundo de la banca de inversión.



Se dedicó, entonces, a conseguir el capital necesario para su idea, y pese a que sabía qué puertas tocar, la tarea no resultó tan fácil. Muchas se cerraron aduciendo, entre otras razones, que la regulación brasileña nunca permitiría la entrada de nuevos jugadores y menos que un extranjero pudiera triunfar en la creación de un banco en Brasil.



Su perseverancia le representó un capital semilla de 2 millones de dólares aportado por los fondos Sequoia Capital y Kaszek Ventures.



Una modesta casa rentada en Rua Califórnia, São Paulo, fue lugar de nacimiento de Nubank (mayo del 2013), el cual se estrenó en el mercado 11 meses más tarde con una tarjeta de crédito sin cuota de manejo para un grupo reducido de amigos y familiares. Cinco meses después, el plástico ya estaba a disposición del público y tardaron solo dos años en llegar a un millón de clientes, meta que estaba prevista para en cinco años.



Hoy, Nubank cuenta con más de 34 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, a donde llegó en medio de la pandemia; es el sexto banco más grande de Brasil, el banco digital independiente más grande del mundo, con más de 2.700 empleados.



Ha recaudado más de 1.200 millones de dólares y se posiciona como una de las cinco instituciones financieras más valiosas de América Latina, al tiempo que mantiene un sólido crecimiento a través de la compra de compañías tecnológicas como Plataformatec, Cognitect e Easynvest, la plataforma líder de inversión digital en Brasil con 1,5 millones de clientes.



Cerrando el círculo

A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida fuera de Colombia (30 años), primero en Costa Rica, luego en Estados Unidos, en Alemania y ahora en Brasil; de moverse constantemente en el mundo de la tecnología y las finanzas, y de ser parte ahora de la lista de grandes millonarios del planeta, David Vélez sigue siendo ese hombre de aspecto juvenil, sencillo y familiar que hoy comparte sin reservas la manera como logró, en solo siete años, convertir una idea ‘loca’, como le decían muchos, en una empresa digital de talla mundial.



Fue uno de los grandes invitados al foro Inspiratic, organizado por el Gobierno, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en septiembre del 2020, en medio de la pandemia. Allí estaban sus padres escuchando cómo su hijo había seguido al pie de la letra los consejos que de niño le inculcaron sobre la importancia de ser un gran emprendedor.



“Regreso a Colombia para crear ese impacto positivo que desde niño siempre anhelé para mi patria. Regreso para intentar contribuir con un granito de arena en la construcción de este país tan hermoso, tan cálido y tan querido”, señaló Vélez, hoy fundador y presidente de Nubank.



“Vemos un Gobierno que está apoyando mucho a los emprendedores”, dice tras reconocer que siempre estuvo en su mente volver al país como una forma de cerrar ese círculo que quedó abierto cuando a los nueve años tuvo que huir con su familia de la violencia que azotaba al país en la década de los años 90.



Hoy, Vélez se ha convertido en el inversionista que quiere aportar capital semilla en su país para reclutar el mejor talento tecnológico, formar programadores, contribuir a la formación de ese ecosistema de emprendedores para que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina.



