Con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios, Colsubsidio lanza un gran portafolio de espacios y servicios en Bogotá que aporta a la motivación, salud mental y adaptación al regreso laboral de los empleados.



El objetivo es brindar acompañamiento a sus empresas afiliadas para encontrar un equilibrio entre la supervisión y la autonomía de sus trabajadores para aprovechar el cambio y las nuevas formas de trabajar que surgieron las la pandemia.

Con esta red, se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios en las cuales se encuentran coworking, espacios para la creatividad, estrategia e innovación, y herramientas para el desarrollo empresarial, formación y empleabilidad que contribuyan a generar procesos transformadores dentro de sus organizaciones.



La apuesta de Colsubsidio es hacer una invitación para hablar de productividad al interior de las empresas, donde los espacios físicos que pone a disposición incentivan la innovación, pero, además apoya la formación y búsqueda del talento idóneo para las organizaciones, generando un cambio positivo con sus trabajadores.

Los detalles del alcance de la Red de Productividad

Coworking: Lugares bajo el nombre de táctica: Son 7 coworking estratégicamente ubicados en Bogotá (Calle 75, El Cubo, Club Bellavista, Bloc-Bienestar local Colsubsidio: Plaza de las américas, Ricaurte, Bosa y 20 de julio), con espacios modernos e innovadores que ayudan a la concentración y aumentar la productividad.



Equipos de trabajo: Red de espacio denominados Concepta: tres espacios diseñados para encuentros estratégicos de innovación y creatividad que invitan a salir de la rutina (Usaquén, El Cubo y Club Bellavista).



Eventos empresariales y grandes formatos: espacios y experiencias para encuentros presenciales o híbridos en grandes formatos (Urbanos y Campestres).



Valúa: plataforma digital de reconocimiento del talento, para incentivar equipos de trabajo y fidelizarlos.

Crecimiento empresarial

Entrega a las empresas herramientas para su desarrollo:



Formación a la medida: Fortalece las competencias de los trabajadores de diferentes niveles organizacionales, para mejorar su desempeño laboral y aportar al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones.



Empleabilidad: Conecta a las empresas con el capital humano competente y pertinente, apoyándolos en los procesos de búsqueda, selección y contratación del talento que necesitan para impulsar su crecimiento.



Desarrollo empresarial: Realiza un acompañamiento estratégico para fortalecer modelos de negocio con programas e información de valor. Todo esto, se podrá encontrar en el Centro de Desarrollo Empresarial y del Talento.



Con este ecosistema de productividad, Colsubsidio amplía su portafolio llevando no solo bienestar, sino ahora entregando herramientas de productividad a las empresas y sus trabajadores.



Colsubsidio entendió que el mundo laboral cambió y por eso se transforma implementando una fórmula virtuosa entre el capital humano, espacios modernos e innovadores y procesos de transformación para crear valor, formación y reconocimiento a los trabajadores. Es así, como desde su misión de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales, busca contribuir con el crecimiento del tejido empresarial e impulsar la reactivación económica del país.



La red de productividad responde a necesidades reales, algunos datos que lo sustentan:



Según Forbes, el 40 % de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta equilibrio vida-trabajo.



Un estudio de “be an outsider at work” en Estados Unidos confirma que trabajar ocasionalmente en espacios colaborativos y verdes puede aumentar la creatividad hasta un 300 % y la felicidad un 92 %.



Las oficinas compartidas son una solución bastante práctica porque te permiten ahorrar hasta en un 30 % los gastos que vienen con una oficina común y corriente. Fuente: Descomunal.



Un estudio de Gallup reveló que el 87 % de los empleados se encuentran “emocionalmente desconectados” de sus espacios de trabajo, lo que reduce considerablemente la productividad.



Un estudio de Haiken en 2021 confirma que el 85 % de los encuestados consideró importante el diseño del espacio para ayudar a despertar su creatividad y productividad.



