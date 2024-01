Duro reclamo de alcalde de Medellín al Gobierno Nacional en inicio de Colombiatex

Un fuerte reclamo al Gobierno Nacional hizo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por la decisión del Ejecutivo de marginar al departamento de Antioquia del presupuesto de inversión para desarrollar nuevos proyectos de infraestructura, en especial proyectos de vías 4 y 5 G, los cuales resultan clave, no no solo para la región, sino para el país en general, pues esas iniciativas se necesitan, por ejemplo, para darle salida a los productos Colombianos, a través de Urabá, lo cual es de vital ayuda para abaratar costos y lograr mayor competitividad en momentos en que la industria y el país lo demandan.



"No es justo que no haya plata para vías 4 y 5 G para Antioquia", dijo el mandatario durante su intervención en el acto de instalación de la versión 36 de Colombiatex que se lleva a cabo en Medellín, tras enfatizar que esas vías no son para el departamento sino para todo el país y que "Antioquia no puede estar aislada de las decisiones del Gobierno pese a las diferencias políticas y de visión".



Durante su intervención, Gutiérrez hizo un llamado a los empresarios no solo de la industria textil presentes en el encuentro industria, a seguir trabajando por sus compañías, por el país, a quienes les dijo que si bien se han vivido tiempos difíciles, también llegó el momento de invertir, de generar empleo porque la gente lo necesita, y se debe aprovechar que Colombiatex es un símbolo que devuelve la confianza para hacer cosas por el país, sus empresas y la gente.



Algo en lo que coincidió, Luis Felipe Quintero, viceministro de Comercio Exterior, quien estuvo presente en representación del jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien también hizo énfasis en que los empresarios tienen que hacer un mayor esfuerzo por invertir, generar mejores condiciones para la industria y por integrarse a los mercados regionales y al de Estados Unidos, aprovechando las ventajas comerciales que se tienen con este último.



Reconoció, eso sí, que en términos de exportaciones de esta industria los resultados no son los que se quisieran, entre enero y noviembre las ventas al exterior del sector cayeron más de 10 por ciento, pero los esfuerzos siguen siendo importantes y que desde el Gobierno continuarán impulsando para alcanzar el objetivo de internacionalizar más esta industria al punto que esta se convierta en un 'hub' porque las oportunidades existen.



"Hoy se comercializa muy diferente con Estados Unidos, se requiere que lleguen nuevas inversiones que complementen las que se realizan a nivel nacional, de tal forma que el sector tenga un valor agregado para ese mercado (Estados Unidos), pero se requiere desarrollar ese gran potencial que tiene la industria textil del país y para eso está la política de reindustrialización", precisó el funcionario.

Impulso a la industria

Aspecto de las ruedas de negocios que se llevan a cabo en el marco de Colombiatex 2024 en Medellín Foto: Carlos Arturo García

Frente a las necesidades de hacer más competitiva la industria textil del país, de tal forma que se pueda conectar con otros mercado a nivel global, tanto los empresarios como el sector público son conscientes de que se necesita un mayor impulso para alcanzar en el mediano plazo ese objetivo.



Así lo consideró también Santiago Valencia, secretario de Competitividad de la Gobernación de Antioquia, quien dijo que la industria textil y de confecciones colombiana, que tiene un gran reconocimiento a nivel global, debe aprovechar ese acceso preferencial que se tiene con Estados Unidos para avanzar en su crecimiento.



Y consciente de las necesidades que aún apremian al sector, dijo que desde la Gobernación trabajan en un proyecto que busca crear un centro de innovación textil que brinde conocimientos, apoyo y orientación a las empresas para que logren mayor competitividad. También trabajan en la conformación de un observatorio de la industria que detecte los problemas persistentes en la industria y, de esta forma, implementar políticas públicas que lo fortalezcan.



Por último, Sebastián Diez, presidente Inexmoda, señaló que este es un momento crucial para la moda colombiana, que los empresarios deben crear marcas globales, ese debe ser el objetivo y hacia allá debe encaminar sus esfuerzos la industria textil y de la moda.



Dijo que se debe aprovechar el reconocimiento que este sector tienen en el mundo y que muestra de esto es que Alemania seleccionó a Inexmoda para ser el mayor promotor de la circularidad de la industria de la moda.



"Lograr la internacionalización de esta industria es un trabajo articulado que requiere la participación del gobierno, los empresarios, la academia y los medios de comunicación, es un trabajo de todos", puntualizó.