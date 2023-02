Este miércoles The Coca-Cola Company, empresa líder a nivel mundial mundial en bebidas, anunció que la colombiana Ángela María Zuluaga se convierte en vicepresidenta y líder del área de comunicaciones integradas de la compañía.



Anteriormente, Zuluaga se desempeñaba como VP de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Latinoamérica, pero con la reestructuración del equipo asume un nuevo rol.

Esta quindiana ha sido inspiración para muchos, pues sin temor a contar su historia ha dicho a publicaciones como ‘Forbes’ que es la menor de cuatro hermanos, mamá de dos niñas -una de 7 y otra de 13 años- y que migró a Estados Unidos junto a su familia después de que secuestraran a su padre; “un hecho que marcó su vida porque la obligó a asumir una gran responsabilidad en su hogar desde una edad muy temprana”, añade el medio.



En cuanto a sus estudios, se sabe que se graduó de Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas, hizo una especialización en Comunicación Estratégica y cursó el Programa de Negocios de la Universidad de Harvard.



Ahora, desde Atlanta, asumirá las riendas de esta empresa multinacional.



“Este logro tan importante en mi carrera no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de América Latina; y de todas las personas que, dentro y fuera de Coca-Cola, me han inspirado, enseñado y respaldado. Reitero siempre, el éxito no es individual, es colectivo”, escribió Zuluaga, en su Instagram, tras el anuncio de su nombramiento.

“Gracias y mil gracias por esta oportunidad y seguiré donde vaya llevando en alto a Colombia, América Latina y a las mujeres, buscando dejar huella en cada cosa que hagamos”, finalizó.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS