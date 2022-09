Entre el lunes y martes de la semana que comienza llegará al mercado de Estados Unidos (Miami) los primeros cargamentos de pimentón producidos en tierras colombianas, luego de que el Servicio de Inspección para la Salud Vegetal y Animal de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) diera su visto bueno para el ingreso a ese mercado hace más de un año.



El producto fue despachado por la compañía Clasifruit, desde el puerto de Santa Marta, y se cultivó en el municipio de El Dovio (Valle del Cauca). Con el pimentón, Colombia suma 108 productos agrícolas que cuentan con la aprobación de Estados Unidos para su distribución en dicha nación.



A través de este producto, los exportadores colombianos buscarán la conquista de un mercado de 1.400 millones de dólares en donde el principal proveedor es México con una participación del 68 por ciento, seguido por Canadá (25 por ciento), los Países Bajos (3 por ciento) e Israel, Honduras, República Dominicana, España y Guatemala, cada uno con el 1 por ciento.



Las regiones productoras de pimentón en Colombia son la zona del Norte del Valle del Cauca, Antioquia y varias zonas de la región Caribe. En particular, la zona del Valle del Cauca existe una capacidad instalada importante con experiencia en manejo de nuevas tecnologías ya con mercados de exportación identificados.



“Uno de los propósitos del Gobierno del Presidente Gustavo Petro es potenciar la producción nacional de alimentos y lograr la soberanía y seguridad alimentaria, así como alcanzar los equilibrios en materia comercial. Buscamos ampliar nuestra oferta exportable, no sólo para los mercados externos, sino también para el nacional. Celebro esta primera exportación que apunta hacia el cumplimiento de varios de estos objetivos”, manifestó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.



