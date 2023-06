Coca-Cola, la bebida azucarada estadounidense, no deja de sorprender e innovar. En esta ocasión lanzó una versión limitada inspirada en League of Legends: ‘CocaCola Ultimate Zero Azúcar’. Aunque la compañía ya se había aliado para otras ediciones especiales, es la primera vez que lo hace con un videojuego.

Esta edición esta basada en los colores del juego como el dorado y el negro, su logo y un diseño misterioso y aventurero que lo caracteriza. Está disponible desde ayer, 7 de junio, en Estados Unidos, Latinoamérica, China, Canadá, Corea del Sur y África.Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO

Oana Vlad, director senior de estrategia global en The Coca-Cola Company afirmó que la colaboración con Riot Games -estudio de videojuegos que se fundó para League of Legends- les permitió agregar más creaciones de la bebid: “Un nuevo sabor que refuerza nuestra misión compartida de poner a los fans y jugadores al frente de todo lo que hacemos”, concluyó en rueda de prensa.



(Le puede interesar: Ryongjin Cola, Tu Kola y Dobry Cola, los 'reemplazos' de Coca-Cola en 3 países).

Asimismo, ahora podrá probar cuál es el sabor de la ficción en la vida real. Sin embargo, aún para muchos fanáticos la idea del sabor de los "puntos de experiencia" tal y como expresa la lata es sorpresiva y genera expectativa.



“La marca centrará sus esfuerzos en crear valor para la comunidad a través del acceso a recompensas y experiencias personalizadas, incluida una serie de contenido semanal creada conjuntamente con Wild Rift para elevar, entretener y defender a los fanáticos”, dijeron las empresas en el comunicado.



Brad Ross, Vicepresidente Global de Activos mencionó que Coca-Cola fue uno de los primeros socios de League of Legends Esports: "Conocemos de primera mano el poder de los juegos para unir a personas de todo el mundo en la competencia y el fandom. Coca-Cola sirve como un aliado para los jugadores, elevando y refrescando tanto a los jugadores como a los fanáticos", concluyó.



(También: Recicladores recorrieron planta de Coca-Cola para ver cómo impacta su labor).

Cabe resaltar que la compañía estadounidense ya se había aliado en 2014 con Riot Games para crear productos coleccionables. Además, Creations de Coca-Cola también ha lanzado ediciones especiales con artistas como Rosalía y Marshmello.



(Además: Los hermanos que buscan salvar a San Andrés de la basura).

Más noticias

Así es la botella de Coca-Cola que vale más de 9 millones de pesos

Fritz-Kola, el refresco creado por dos jóvenes en los que nadie creía

Los capitalinos se gozaron Salsa al parque este fin de semana

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ