El poder adaptarse a las necesidades y a los retos de la creación de empresa junto con la posibilidad de ser exitosos con una idea es la misión de los emprendedores, pero también hay claves que se pueden tener en cuenta para que reciban la potencia que se requiere.

“Lo primero que deben hacer los emprendedores es establecer equipos multidisciplinarios y especializados, porque solos no se llega a buen puerto, los emprendimientos unificados en una sola persona no van a cubrir todas las necesidades o características que puede ofrecer un buen producto, además se debe validar el concepto y la propuesta de valor para que esta responda a lo que el cliente busca y necesita para que ese producto o servicio tenga un espacio en el mercado”, apunta Alejandro Acosta Gámez, experto en innovación y transformación digital.



Otro punto para tener en cuenta es la inversión, pero eso debe suceder tras tener la idea, así que el consejo es que el emprendedor se organice y luego sí cuente con el apoyo monetario de las diversas partes del ecosistema.



“En este momento hay que tener en cuenta la acción, porque diversos emprendedores se quedan pensando, o ganando premios, pero no pasan sus ideas a la vida real, hay que tener claro qué se quiere, cómo y por qué, no solo proponerlo, es trabajar y desarrollar con sentido. Además es importante buscar un mentor o consultor, porque pueden apoyar con experiencia y guiar en el proceso para que las empresas no crezcan con vacíos en su estructura”, señaló Acosta.



Como todo, esto depende del tipo de emprendedor y su empresa, teniendo en cuenta el tipo de negocio que se tiene, si está trabajando en base científica, tecnológica o de alto impacto, porque así se puede saber qué herramientas, consejos o ayudas son las que requiere.



“Además de conocer qué tipo de emprendimiento es y cuál quiere ser, debe tener claro de dónde sale y a qué aspira, después se puede tener en cuenta qué tipo de ayuda o asesoría está buscando y qué parte de la cadena del ecosistema que tiene Colombia le puede facilitar las cosas y con qué recursos”, afirmó Eloisa Vela, gerente de emprendimiento e innovación abierta de Connect Bogotá Región.



De acuerdo con Vela, es importante que se defina también cuál es la métrica más importante, porque no siempre el crecimiento se debe medir en dinero, “es clave tener claro qué es lo importante, pueden ser usuarios, ventas, descargas, y monitorearlo para que, si se llega a un valle en alguno, se tenga claro por qué sucedió y qué se quiere alcanzar, y ver los resultados de otra forma”, expuso.

Otro punto es, llevar un control del sector, pues así es más fácil saber con quién se debe comparar y entender dinámicas propias, “por ejemplo, hubo sectores que crecieron en la pandemia, otros cayeron y otros decrecieron, pero sin saber qué ocurre se puede perder, por eso es bueno conocerlo y compararlo de manera holística. También es importante saber si el modelo de negocio se debe modificar o no y si sigue siendo relevante, no se debe confundir calma con inactividad o parálisis, y con esa misma calma se debe actuar”, puntualizó Vela.



Para Luis Felipe Giraldo, cofundador de Velocity, es necesario emprender sobre algo que lo apasione, con una motivación y buen equipo para confiar en el proceso y en los resultados que se van teniendo.



“La pandemia dejó nuevas capacidades para que se lideren equipos en modo mixto y ahí será necesario mantener la motivación, renovar las estrategias parar conectar y fidelizar a los equipos globales y en remoto y los usuarios, para responder a la digitalización y a esa onmicanalidad que se logró”, dijo.



Giraldo indicó que Colombia por muchos motivos tiene muchas posibilidades de crecimiento y sus emprendimientos de igual manera, “así que los emprendedores deben pensar más que conquistar Medellín, Cali o Barranquilla en llegar a Chile, o Perú, hay que tener más ambición y apetito y dejar de ser un emprendedor criollo y pensarlo en regional”.

