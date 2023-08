El presidente de América Móvil, casa matriz de Claro Colombia, Juan Carlos Archila, volvió a insistir sobre la importancia de las condiciones que tienen las empresas de comunicaciones en el país interesadas en la subasta de 5G.

De acuerdo con el empresario, el punto clave es la figura asociativa que asumirán sus competidores Telefónica - Movistar y Tigo.



"Las empresas van haciendo inversiones a medida que se va habilitando el espectro en el país, en esa figura nos preocupa como se espera que se haga la compartición de información sensible, confidencial y estratégicas entre competidores en este mercado. De otro lado están los topes de espectro que tienen los operadores, pero no sabemos hoy como se determinarán esos límites" dijo Archila.



En contexto: Las obligaciones que tendrán los operadores para participar en la subasta de 5G

Facebook Twitter Linkedin

La red 5G se mueve en la frecuencia de banda baja, mientras que la 6G lo hace en las de banda alta. Foto: iStock

Archila destacó que al perder los límites en el espectro y con la figura asociativa entre Tigo y Movistar, se hace complejo competir, “no es un buen momento para el sector, hemos invertido y lo vamos a hacer, pero también nos alerta también que las condiciones sean diferenciales para cada operador, una de las alertas es que hoy somos grandes. Pero no lo fuimos todo el tiempo, esto se logró con inversiones y no nos parece que haya reglas claras para unos y los otros se aprovechen”, manifestó.



Puede leer: ETB ya ha implementado el 75 % del proyecto de Centros Digitales



Sobre las solicitudes que aclaración a las autoridades, Claro manifestó que hicieron tres pedidos al MinTIC, a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre las condiciones, pero aún la SIC está estudiando la figura entre Tigo y Movistar y no se ha proferido al respecto.



“Esperamos que el MinTIC siga cumpliendo el cronograma de la subasta, la próxima semana conoceremos el valor del precio del espectro y las reservas, ya hemos mandado nuestras observaciones cumpliendo con el proceso y esperamos que se logre la meta del 20 de diciembre”, puntualizó

Más noticias