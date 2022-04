El presidente de América Móvil en Colombia, matriz de Claro, Juan Carlos Archila, señaló que, además de las tareas pendientes en conectividad por la subasta de 5G, el poder mantener los valores de inversión extranjera y la seguridad jurídica de estos recursos en el sector de las telecomunicaciones es vital para el país.



“Es difícil saber qué va a pasar acá con 5G, es más hablar desde el deseo, en el mundo, en alrededor de unos 70 países ya se están construyendo cerca de 180 redes, entonces, pues ese es un reto importante para Colombia en la medida en que la subasta de espectro no se ha adelantado hasta el momento y pareciera ser que no va a haber suficiente tiempo para adelantar una subasta en este gobierno, así que estaremos esperando el próximo. Hemos estamos haciendo pruebas desde hace un par de años, y ojalá podamos avanzar en encontrar una solución para que todos los operadores puedan comenzar a desarrollar las redes y a prestar el servicio de manera comercial”, explicó.



Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El directivo recordó la brecha de conectividad que tiene el país y apuntó que es algo indudable que en Colombia hay un nivel de retraso importante.



“En cobertura de las redes de 4G, solamente hay una verdadera red nacional que es la de Claro y muchos de los operadores han escogido usar la figura de Roaming Automático Nacional (RAN) para cumplir con sus obligaciones usando la red de Claro eso, pues tiene sus implicaciones, porque no genera la dinámica de inversiones especialmente en los territorios más apartados. También tienen un impacto, desde el punto de vista de calidad del servicio y en el propio sector de telecomunicaciones”, apuntó Archila.



De acuerdo con el directivo, si bien la calidad de las redes ha mejorado tras la pandemia, señaló que es posible que el país alcance mejores niveles de velocidad.

“La pandemia dio un empuje importante para cubrir la necesidad y los operadores han respondido de la mejor manera posible durante estos tiempos, pero sin duda es algo que le hace falta mucha inversión”, agregó.



Según un estudio de Planeación Nacional, se estimaba que el retraso en Colombia solo se iba a sobrepasar si, para efectos prácticos, se duplicaba la inversión en el sector.

“Hoy en día, la inversión en el sector es del orden de unos 5 a 6 billones de pesos al año. Deberíamos estar en los niveles de 10 a 11, cosa que no ha pasado”.

Recursos van a otro lado

De acuerdo con Archila, en 5G, “el hecho de que ese dinero se esté yendo a otras geografías, a las otras redes a otros países y no esté viniendo a Colombia es una alerta, pues ese dinero se va y ya no regresa. Entonces la situación con 5G es muy preocupante. La situación de la subinversión en telecomunicaciones también, y hay que definir las reglas de juego muy claras para la inversión extranjera que llegue”, sentenció.



Para Archila es importante que esa claridad haga parte del sector por las disputas y diferencias que se han dado en telecomunicaciones y el efecto que tiene para el desarrollo de Colombia.



“Hay en general mucha inseguridad jurídica en Colombia, porque han pasado cosas como que llegue un operador y compre uno existente en el país, pero se siga determinando entrante y mantenga las ventajas, pues esto genera cambios y una incertidumbre muy fuerte en cuanto a las reglas de juego”, dijo.



Y agregó: “También está el caso de un operador que participó en la subasta de 2019 y que no obtuvo espectro, pero luego pueda acceder al mismo por unos cambios en la sesión de espectro. Todo eso genera dudas, incertidumbres y hace que la inversión extranjera, que es la que realmente ha movido al sector, se frene o encuentre obstáculos”.



Por ello, afirma que lo que requiere el país es poder darles esa tranquilidad a los recursos de empresas extranjeras.



De las cinco empresas grandes de telecomunicaciones en Colombia, cuatro tienen recursos públicos, “y la inversión que se hace tiene que ser privada y es claro que la hacen desde el exterior, porque tenemos unos déficits fiscales enormes y una situación crítica en educación, salud, y otras prioridades que no incluyen a las empresas de telecomunicaciones”, indicó.



El rezago del desarrollo, implementación y subasta de 5G en Colombia es similar a lo que sucedió con 4G, incluso en los términos, pues se tuvo que esperar del 2013 al 2019 y actualmente se estaría pensando en subasta para el 2023 o 2024.



“Algo que también hay que tener en cuenta es que no todas las empresas están dispuestas a invertir, y yo creo que el país no puede darse el lujo de actuar dependiendo de quiénes sean los jugadores, sino que debe estar a la vanguardia y al nivel de la región; porque sabemos que el hecho de que no sea así nos va a costar más para el cierre de las brechas de competitividad, productividad y equidad en el acceso o en la formación”, puntualizó.