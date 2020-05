Estos son los cinco mayores acreedores de Avianca Holdings

Deudas totales por cerca de 7.269 millones de dólares fueron reportadas por Avianca Holdings en el formulario de solicitud para acogerse al Código de Bancarrota de los Estados Unidos.



En el documento, al que tuvo acceso EL TIEMPO, están relacionados los acreedores que poseen los cinco mayores reclamos garantizados al corte del pasado 29 de enero, lista que fue construida con base en los libros y registros de los deudores de la compañía.

El primero de ellos es la sociedad Wilmington Savings Fund Society, FSB, con sede en el Estado de Delaware (Estados Unidos), a la que se le adeudan 484,4 millones de dólares en bonos, seguido por UMB Bank, N.A., con sede en Salt Lake City, la capital del estado de Utah, y a la que se le adeudan 325 millones de dólares, en un crédito de largo plazo.



La tercera firma en la listas de los mayores acreedores de Avianca Holdings es el banco Wells Fargo Bank Northwest N.A., también localizado en Salt Lake City, y que le tiene prestados a la compañía 271,1 millones de dólares con garantías en ocho aeronaves, seis de ellas aviones Airbus y dos Boeing 787.



El cuarto lugar en el listado es para ING Capital LLC US, con sede en Nueva York, que desembolsó a la empresa 123,5 millones de dólares, y su colateral es un avión Boeing 787-900, avión para vuelos de largo alcance.



Y, finalmente, la última entidad en la lista de los cinco mayores prestamistas de Avianca Holdings relacionados en la solicitud de acceso a la ley de quiebras en Estados Unidos es el Banco de Bogotá New York Agency, que reporta la dirección de casa matriz de la entidad en Bogotá, y que le hizo un préstamo de largo plazo por 107,2 millones de dólares.

Otros prestamistas

En la lista consolidada de acreedores que tienen las 40 reclamaciones más grandes, sin garantía, y por cuantías menores a las principales, aparecen las firmas Wilmington Savings Fund Society, FSB, el Citibank, el Banco de Bogotá, IAE International Aero Engines AG, el Banco Davivienda, General Electric & CFM International, SAP COLOMBIA SAS, el Banco Agrícola de El Salvador, Terpel, Lufthansa Group, el Banco Cuscatlán de El Salvador, Puma Energy, proveedor de combustible, Microsoft Corporation, Chevron Petroleum y Bancolombia.



En el formulario también quedó consignada el acta de la reunión de junta directiva extraordinaria que debió citar la compañía este domingo 10 de mayo, presidida por Roberto Kriete y en la que estuvo como observador John Gebo, de United Airlines.

Antes de la votación de la junta, José Guardian, miembro de la junta, mencionó que

Roberto Kriete, Rodrigo Salcedo y él tienen un interés de deuda la empresa.



Luego de ello, la decisión de solicitar acceso a la ley de bancarrotas en Estados Unidos fue aprobada por unanimidad por los miembros de la junta directiva de Avianca Holdings.

¿Y la negociación de acciones?

Entre tanto, luego de conocerse la noticia, la Bolsa de Valores de Colombia indicó que la negociación de las acciones preferenciales de Avianca Holdings en el mercado del contado continúan negociándose en condiciones normales.



Sin embargo, estos títulos no son elegibles para la realización de operaciones Repo, de acuerdo con la metodología de elegibilidad de especies, previamente establecida. Así mismo, dichas acciones no se pueden utilizar como garantías admisibles para llamados al margen en otro tipo de operaciones, por las razones ya indicadas.



Igualmente, desde este 11 de mayo de 2020 no se pueden realizar operaciones de transferencia temporal de valores sobre las acciones preferenciales de la compañía, según se prevé señala en el Reglamento General de la Bolsa.



Asimismo, desde este 11 de mayo de 2020 no se pueden realizar operaciones de ventas en corto sobre dichas acciones.

