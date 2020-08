Ebitda de Corficolombiana solo bajó 1 % en el segundo trimestre

No obstante, el decrecimiento de la economía durante el segundo trimestre del presente año, los resultados de Corficolombiana mostraron un Ebitda para el primer semestre de 2020, solo un 1 por ciento inferior al del mismo periodo del año anterior.



Según la compañía, las empresas en los sectores de gas y energía, agroindustria y financiero mostraron desempeños durante el primer semestre mejores a los del año anterior con crecimientos en sus consolidados de 13,2 por ciento, 45,2 por ciento y 169,4 por ciento con respecto al año anterior respectivamente.

La reapertura del sector infraestructura, autorizada por el Gobierno Nacional a partir del 13 de abril, permitió retomar los proyectos de concesiones 4G, lo que hizo que en julio se normalizó el ritmo de ejecución de obras, lo que garantizó que se pudiera retornar a niveles de ingresos y utilidad previos, pese a la reducción del Tráfico Promedio Diario en las concesiones que se encuentran en operación (-46,4 por ciento vs. 2T-19).



Por su parte, el sector de Energía y Gas, a través de Promigas, anunció la consolidación de su operación de distribución de gas natural en el norte del Perú adquiriendo el 100 por ciento de Gas Comprimido del Perú S.A. (Gascop). El del sector sector energía y gas registró un crecimiento favorable de 13 por ciento durante el primer semestre de 2020. Y reveló que el sector más impactado por el efecto de la pandemia ha sido el de Hotelería, el cual implementó un plan de optimización de costos y gastos fijos, reportando ahorros cercanos a 17.000 millones en el trimestre.

Hoteles Estelar ha establecido todos los protocolos de bioseguridad para proteger la salud de huéspedes, visitantes y colaboradores; ha fortalecido las medidas de aseo, desinfección, protección, señalización y disminución de aforos y está a la espera de las medidas que tome el gobierno nacional para iniciar su reactivación.



En las semanas recientes, Fitch Ratings y BRC Standard & Poor´s ratificaron la calificación AAA de Corficolombiana para la deuda de largo plazo en moneda local. La acción preferencial de la compañía entró a formar parte del índice Colcap. Así mismo, Corficolombiana pagó un dividendo por acción de $2.640, 59,23 por ciento mayor al de 2019.



De igual forma, en este periodo, la Corporación dentro de su estrategia de Corficolombiana Sostenible ratificó su compromiso de evaluar sus inversiones actuales y futuras siguiendo criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, mediante la Declaración de Inversiones aprobada por la Junta Directiva.



“Esta pandemia ha sido el reto más grande que ha enfrentado, no sólo Colombia, sino toda la humanidad en el último siglo. Corficolombiana está comprometida con la reactivación económica y, en unión de todas sus empresas, liderará las acciones necesarias para superar esta crisis. Los resultados ratifican la fortaleza de nuestras inversiones y su resiliencia frente al Covid-19. Seguiremos trabajando e invirtiendo en los cinco de los sectores estratégicos de la economía y en ese orden de ideas, quedarnos quietos, no es una opción. Planeamos no disminuir nuestras inversiones sostenibles por el orden de casi 6 billones de pesos en los próximos tres años. Seguiremos trabajando, aportando al desarrollo del país, con ideas y acciones; manteniendo el optimismo, pues estamos convencidos que, entre todos, podemos superar este duro momento”, expresó Maria Lorena Gutiérrez, presidente de la compañía.