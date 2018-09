En alza, el ingreso de los viajeros chinos al país

De acuerdo con proyecciones de Global Data, en el 2018 los turistas chinos habrán gastado más de $ 749,4 billones en viajes al exterior, lo que equivale a más del doble del presupuesto nacional en Colombia, que para el 2019 fue tasado en 259 billones de pesos.



Según la investigación, el gasto promedio de un turista chino en el 2017 fue de $ 4,5 millones en un viaje cuya duración promedio fue de 6 días, y según las proyecciones, la cifra aumentaría al menos en un 3 % este año.

Este país asiático, que es el de mayor emisión de turistas en el mundo, con 145 millones en el 2017, representa una oportunidad para el sector turístico colombiano, teniendo en cuenta que el país cuenta con un ‘Estatus de Destino Aprobado’ (ADS), que les permite a estas personas viajar al país por motivos de ocio, haciendo parte de un grupo, desde el año 2012.



Entre enero y julio de este año, por ejemplo, 9.123 chinos ingresaron al país, mostrando un crecimiento del 5,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con las estadísticas, ellos gastan el 31 % de su presupuesto en compras, sobre todo de productos autóctonos de los lugares que visitan. Es decir que un solo visitante podría invertir más de un millón de pesos en los destinos, sin contar hospedaje, traslados ni la alimentación.

No obstante, aunque el aumento en el número de estos viajeros se ha dado de manera sostenida hacia Colombia en los últimos 5 años (creció 9,1 % de 2016 a 2017), la mayoría de estas personas llegan al país por razones comerciales (45,9 %), dejando al turismo en un segundo lugar.



En este contexto, expertos indican que Colombia debe mejorar en distintos niveles para convertirse en un destino más atractivo.



Una de los retos es la conectividad, dado que la mayoría de estos viajeros tienen entre 14 y 24 años, para quienes el acceso a internet es muy importante.



Además de esto, una misión exploratoria organizada por la Agencia Presidencial de Cooperación y Procolombia este año reveló que es necesario desarrollar una guía ilustrada para que las empresas del sector sepan cómo recibir a estas personas, con el fin de reducir al máximo el choque cultural que se podría dar y podría resultar en una mala experiencia y en una mala referencia.



Un ejemplo extraído del informe de la visita es que se debe evitar ubicar a un turista chino en una habitación con el número 4, pues en la cultura oriental la pronunciación de las palabras “morir” y “cuatro” son muy similares. Así mismo, las habitaciones no deben tener un espejo o televisor frente a la cama, ya que esto les da una sensación de reflejo que asocian con ideas fantasmales y no les permite dormir. Además, se hace indispensable que se ubique señalización en mandarín, tanto en los hoteles como en lo sitios de interés.



ADRIANA LEAL

PORTAFOLIO