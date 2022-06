El escándalo en la campaña del Pacto Histórico no cesa. Con la revelación de videos en los que personajes cercanos al candidato Gustavo Petro hablan de la carrera presidencial y establecen estrategias para derrotar a sus competidores, se han conocido nombres de figuras que estarían apoyando al exalcalde de Bogotá.

Daes está pagando un equipo de comunicaciones FACEBOOK

TWITTER

Christian Daes, empresario barranquillero de Tecnoglass, fue uno de los mencionados en los encuentros. De acuerdo con los metrajes filtrados por la revista 'Semana', en una de las reuniones virtuales, hablan sobre la salida de María Antonia Pardo del equipo de comunicaciones de Petro.

Ahí estaban presentes el candidato, su esposa Verónica Alcocer, el senador Armando Benedetti y los asesores Xavier Vendrell y Eduardo Ávila. Discutían quién le notificaba la terminación de sus servicios, pues creían que lo conveniente era avisarle primero a Daes.

(Además: Los 4 puntos clave de los videos de Roy Barreras sobre la campaña de Petro).

"Daes está pagando un equipo de comunicaciones. (...) A Daes lo que hay que explicarle es: o lo maneja bien o el titular que puede haber es: 'Daes está financiando irregularmente la campaña de Petro'", sentenció Vendrell.

Facebook Twitter Linkedin

María Antonia Pardo en el cierre de campaña de Gustavo Petro, antes de las elecciones de primera vuelta. Foto: Twitter: @NanyPardo

¿Qué respondió Daes?

No soy petrista. No voy a votar por Petro, voy a votar por Rodolfo Hernández FACEBOOK

TWITTER

Ante su nombramiento en el video de 13 minutos, el empresario desmintió su participación en la campaña del Pacto Histórico. Negó que haya financiado de manera irregular, como se dice en los metrajes, a Gustavo Petro.

"Le pago un sueldo a la señora Antonia Pardo, como se lo hago a 25 amigos que han tenido problemas económicos. Le pagué la universidad a sus dos hijos", reconoció, en mensajes enviados a la cadena 'Blu Radio'.

(No deje de leer: ¿Rodolfo Hernández está aliado con César Gaviria?).

El CEO de Tecnoglass aseguró que conoce a Pardo porque fue esposa del presentador Agmeth Escaf. Pero no aceptó que ese monto de dinero que le ha enviado como ayuda de sostenimiento estuviera destinado a pagar sus servicios como líder del equipo de comunicaciones del exalcalde de Bogotá.

También "juro" no hablar con nadie del movimiento: "No soy petrista. No voy a votar por Petro, voy a votar por Rodolfo Hernández".

Finalmete, en su pronunciamiento dado a conocer por el director de 'Blu Radio', Néstor Morales, el empresario dijo que hace mucho tiempo no se comunica con Armando Benedetti, pues decidió alejarse cuando el senador atacó a su prima Karen Abudinen por el escándalo del contrato entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados en el que se destinaron 70 mil millones de pesos.

También puede leer:

- El alfil de Petro que lo llevó a Chile e ideó ataque contra Fico.

- Gira de Rodolfo por Miami: denunció amenazas y regresará a Colombia.

- Rodrigo Lara: el caso de los 'petrovideos' es 'puro bochinche'.

- Sergio Fajardo anuncia que votará en blanco en la segunda vuelta.

Tendencias EL TIEMPO