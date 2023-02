La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) Porvenir logró un récord en el recaudo de esa obligación laboral este año al alcanzar una cifra de 4,58 billones de pesos, cerca de 17,2 por ciento más que el registro del año pasado, según informaron sus directivas.



(Lea también: Dane reveló que Colombia creció un 7,5 % en el 2022)

“Estos positivos resultados reflejan la confianza depositada por los colombianos en Porvenir y hacemos un llamado a nuestros más de 5,1 millones de afiliados para que este año le den a su ahorro el valor que merece”, dijo Miguel Largacha Martínez, presidente de la entidad.



El directivo destacó, además, que esta cifra de recaudo, la más alta alcanzada en la historia por una administradora de cesantías, se debe gracias al compromiso de los empresarios colombianos con cada uno de sus trabajadores y con el desarrollo del país.



(Le puede interesar, además: OIT no ve necesario cambio en leyes para compromisos en seguridad social)



A diferencia de otros países de la región, Colombia cuenta con esta prestación social clave para los trabajadores, un ahorro que además de apalancar proyectos de vivienda y educación, cumple un rol social positivo al proteger a los colombianos en momentos de quedar cesantes.



Precisamente, el año pasado los retiros de cesantías en Porvenir permitieron que más de 1,6 millones de afiliados pudieran hacer uso de este ahorro con propósito por conceptos como terminación de contrato (1,31 billones de pesos), compra de vivienda (1,18 billones), reparaciones locativas (694.809 millones) y educación (266.242 millones).



No obstante, Largacha Martínez señaló que desde la entidad bajo su mando tienen

el reto de continuar trabajando en promover la educación financiera de sus más de 14,1 millones de afiliados para fortalecer la cultura del ahorro.



"No debemos olvidar que las cesantías deben mantener su principal objetivo que consiste en ser un ahorro con propósito para el cumplimiento de metas de mediano y largo plazo. Es decir, más allá de una coyuntura marcada por el aumento en el costo de vida de los colombianos.



Segundo, hacemos un llamado a los empresarios y empleadores para que sean nuestros aliados y promotores de buenas prácticas en el uso de las cesantías. Recordemos que al empleador le corresponde validar el uso correcto de esta prestación social", precisó



También sostuvo que es importante resaltar que en Porvenir cuentan con un esquema de portafolios de inversión de cesantías (de corto y largo plazo) que permite a los afiliados escoger la alternativa que más se ajuste a sus expectativas y necesidades.



"Por ejemplo, si usted quiere mejorar su vivienda o pagar un semestre de universidad para usted, sus hijos o su cónyuge, puede optar por el portafolio de corto plazo que permite tener el dinero disponible tan pronto sea necesario. Pero, si el objetivo es guardar ese dinero como un seguro de desempleo o para proyectos de adquisición de vivienda o destinarlo para proyectos de educación a futuro, recomendamos tomar el portafolio de largo plazo ya que genera una mayor rentabilidad", explicó.



Porvenir destaca que cada hora se pensionan 8 colombianos con esta AFP. Durante el año 2022, se entregaron recursos por 2,6 billones de pesos en mesadas pensionales. Hoy, el 98 por ciento de los pensionados están bancarizados y reciben su pago por abono en cuenta y mes anticipado.



La administradora, dicen sus directivas, ha hecho un importante aporte al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) del Gobierno Nacional con el traslado de recursos a Colpensiones por un valor cercano a los 12.600 millones de pesos, beneficiando a 931 afiliados con ingreso vitalicio