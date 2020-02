Cervecera Tres Cordilleras pone su lupa en Bogotá

En momentos en que crece la competencia en el negocio cervecero por la llegada de Central Cervecera, la línea de cervezas artesanales de esta compañía tampoco es la excepción, y por ello la apuesta de Tres Cordilleras, su marca para este nicho, fue instalarse desde este año en Bogotá.



Juanchi Vélez, gerente y fundador de la empresa, hoy controlada por Central Cervecera, explica los objetivos para los próximos años.

¿Cuánto tiempo maduró la idea de tener una planta en Bogotá?

​

Empezamos en 2008 y a los cuatro años de tener la cervecería en Medellín nos dimos cuenta de que no íbamos a llegar a los volúmenes. Este es un negocio que, por más que sea artesanal, necesita unos volúmenes para funcionar. Ahí comenzamos a caminarle muy duro a Bogotá. En 2014 o 2015 hicimos una alianza con una empresa bogotana importante y El Corral nos compró el 50 por ciento de la compañía. En 2015 comenzamos a desarrollarla.



Aunque sabíamos que Bogotá era lo clave, no teníamos mucho dinero para mercadeo. Así, nuestra planta es el laboratorio para dar a conocer la compañía.



(Le puede interesar: ‘El banco ha probado su gran capacidad de adaptarse al cambio’)

Nuestra planta es el laboratorio para dar a conocer la compañía FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las metas para crecer en Bogotá?

​

Estamos entre 0,5 o y el 0,6 por ciento del mercado. El número no es exacto, porque al ser empresas pequeñas, es más difícil de medir.



Creemos que dentro de tres o cuatro años todo el mercado puede ser el doble. Y que lleguemos al 1 o 1,4 por ciento en 2024 o 2025. Y el 80 por ciento del crecimiento tiene que ser en Bogotá. Es donde hay más potencial.



¿De qué depende que lleguen a 100.000 hectolitros anuales?

​

Difícil era el primer paso. El segundo es comprar fermentadores, que tardan tres meses. A medida que vayamos llegando a la capacidad en ventas, iremos aumentándola comprando más tanques.



¿Vienen más sabores?



El plan no es crecer de seis a 10 líneas. El plan es dejar esas seis y tener una que sea un 'in and out', es decir que se produce una cantidad de cerveza, la ofrezco al mercado hasta que se acabe y le prometo que cuando se acabe le tengo otra. Así estamos capturando a los más gomosos de las cervezas.



¿Cómo será la distribución entre bares, restaurantes y grandes superficies?



El alcance en supermercados es del 15 por ciento en las ventas, el 50 por ciento es para clientes prémium, que son los restaurantes y bares de lujo, y el 35 por ciento son mercados de restaurantes y bares tradicionales, aproximadamente.

El plan no es crecer de seis a 10 líneas. Es dejar esas seis y tener una que sea un 'in and out', es decir que se produce una cantidad de cerveza, la ofrezco hasta que se acabe y después le tengo otra FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo crear cultura por la cerveza artesanal?

​

Colombia es muy cervecera, pero es muy poco conocedora de los estilos de la cerveza. Hay más de 100 estilos. Lo que estamos haciendo los artesanales es mostrando que esto tiene muchos sabores y otras variables, como pasa con los quesos.



No buscamos clientes a los que les guste solo nuestra cerveza. Buscamos clientes que quieran cambiar con frecuencia. Así es como se va expandiendo la cultura del producto y van cambiando los porcentajes de consumo. Con estas cervezas más costosas es más difícil llegarle a todo el mundo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS