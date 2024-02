Cerrejón está a punto de enfrentar una huelga por falta de acuerdo con sindicato

Desde el pasado 10 de enero, Cerrejón y su sindicato de trabajadores, Sintracarbón, comenzaron las negociaciones para firmar una nueva convención colectiva que mejore las condiciones laborales.



Tras presentar un pliego con más de 100 peticiones, el sindicato comenzó una etapa de arreglo directo con la empresa, pero como no se logró un acuerdo, se pactó una prórroga de 20 días adicionales que vencen el próximo 18 de febrero.



Las peticiones que le está haciendo el sindicato a Cerrejón representan un incremento del 0,9 por ciento sobre los 198.000 millones de pesos que costó la convención colectiva anterior en el 2023, es decir que son 1.782 millones de pesos adicionales.



Según comenta Jaime López, vocero de la comisión negociadora por parte de Sintracarbón, el punto que más genera diferencia es el aumento salarial, porque no solo aplica a los 3.250 trabajadores que están afiliados al sindicato, sino a todos los empleados de la compañía.



Sintracarbón pide un aumento del 15 por ciento porque debido a la caída del precio del carbón en 2020 y las afectaciones que tuvo Cerrejón por la pandemia del covid-19, en la pasada convención colectiva, que tuvo una vigencia de tres años y medio, no se pactó un incremento salarial por encima de la inflación, como tradicionalmente se ha hecho.

Jaime López asegura que esto significó una desvalorización del salario mínimo de los trabajadores en este tiempo, por lo tanto, ahora buscan una mejores, ya que las condiciones de la empresa son totalmente diferentes a las que atravesaba en el 2020.



El segundo punto de mayor discusión y que ha impedido llegar a un acuerdo es la vigencia de la convención colectiva, pues mientras el sindicato espera que sea de dos años, Cerrejón propone que sea de cinco años.



Adicionalmente, Sintracarbón pide un bono a la firma de 16 millones de pesos, auxilios universitarios del 100 por ciento para los hijos de trabajadores y aumentar a 350 el número de auxilios universitarios para trabajadores, actualmente son 220 por semestre.



La expectativa de producción de la firma es similar a la del 2016 y se halla en un rango entre los 32,5 y los 34 millones de toneladas. Foto: Archivo particular

"El cierre de esta mina está proyectado para dentro de 10 años y la idea es que, cuando llegue ese momento, el mayor número posible de trabajadores haya tenido la posibilidad cursar una carrera universitaria. Es una especie de reconversión laboral una vez cierre la empresa", comenta el vocero del sindicato.



Otra petición de Sintracarbón tiene que ver con que los días laborales que se usen para ir a citas médicas sean remunerados. "En La Guajira la infraestructura médica es muy precaria y para tratar las diferencias patologías que adquirimos por el trabajo tenemos que salir a Barranquilla, Medellín o Bogotá, y el tiempo de descanso no nos alcanza para asistir a estas citas", dice.



Jaime López asegura que estas peticiones buscan mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y de sus familias, ya que "trabajamos para una empresa multinacional que obtiene importantes ganancias e ingresos y, por lo tanto, merecemos que parte de esas ganancias sean revertidas a los trabajadores, sus familias y al departamento".

Foto: Archivo Particular

En ese sentido, señala que la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el precio de la tonelada de carbón, lo que le permitió a la empresa tener ingresos operaciones por 23 billones de pesos, mientras que las ganancias netas sumaron 8 billones de pesos en el 2022.



"Estas ganancias exorbitantes no se vieron reflejadas, en ningún momento, en los trabajadores. Estamos tratando de buscar una compensación por lo que dejamos de recibir ante lo pactado en la convención anterior", agrega.



Pese a ello, el vocero de Sintracarbón asegura que la actitud de Cerrejón no ha sido la que debería ser en consecuencia con los resultados operacionales de los últimos años.



Foto: Cortesía: Edwin Ramírez Gutiérrez

"Cerrejón simple y llanamente ha ofrecido un bono a la firma de 30 millones de pesos, pero no ha propuesto ningún cambio sustancial en los demás artículos que mejore las condiciones de los trabajadores", manifiesta.



Si llega el 18 de febrero y definitivamente no se logra un acuerdo, Sintracarbón deberá convocar a sus afiliados a una votación para decidir si se van a huelga o el conflicto lo llevan a un tribunal de arbitramento.



Sin embargo, esto no significa que puedan continuar las negociaciones entre Cerrejón y el sindicato. "Nuestra comisión y organización sindical siempre tendrá la disposición hasta el último instante de este proceso de estar en la mesa con el ánimo de llegar a un acuerdo", dice López.