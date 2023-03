Daniel Bilbao, CEO de Troura y empresario colombiano habló con Blu Radio, dado que su empresa tenía fondos en Silicon Valley Bank, cuya caída la semana pasada se convirtió en un dolor de cabeza para más de un empresario en el mundo.

Según narró Bilbao, Troura tenía 13 millones de dólares de fondeo, de los cuales 1 millón se encontraba en filiales en Latinoamérica y los 12 restantes en el Silicon Valley Bank, esto hasta el jueves a las 8 a. m.



Esos fondos estarían destinados para el crecimiento de su compañía: “Nosotros somos una start up que hace identidad digital, cuando uno abre una cuenta bancaria, nosotros somos los que hace la tecnología para validarlo sin que tenga que ir al banco”, explicó sobre el trabajo de Troura.

“Habíamos levantado una ronda, que se llama serie A, de 15 millones de dólares para crecer, para llevarnos de donde estamos, de vender unos 7,5 millones, a tratar de vender unos 18 o 20 millones de dólares anuales”, indicó.



El socio de Bilbao detectó en la mañana del jueves problemas en el Silicon Valley Bank, luego de que las acciones cayeran en un 30 %. Tras darle a conocer los datos, decidieron sacar el dinero del banco: “Trabajamos muy duro, sufrimos mucho y hacia las 6 de la tarde, de los 12 que teníamos, sacamos 11 millones 750 mil”, detalló.

Silicon Valley Bank. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL



De igual modo, indicó que en grupos de WhatsApp que comparte con otros empresarios también se sintió incertidumbre: “Hay ocho chats distintos, veo muchos fundadores nerviosos, preguntado qué van a hacer”, dijo. “Estaban con los pelos de punta”, agregó.



Bilbao comentó que hasta el momento solo era cliente del banco, aunque cuando vio que las acciones bajaban, se había visto tentado a comprar algunas, sin embargo, no lo hizo. “A las 2 de la tarde, para mí era claro que el que no sacó la plata, se le quedó ahí”, aseguró.

Infortunadamente, no todos los empresarios colombianos tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, Alexander Torrenegra, fundador e impulsor de varias empresas que trabajan en el campo digital, indicó que tenía no solo los ingresos de sus compañías, sino sus ahorros y una hipoteca en el Silicon Valley Bank.



Sin embargo, no logró retirar todo el dinero a tiempo, parte de sus ahorros personales quedaron en el limbo. "Ha sido una semana de extrema ansiedad e incertidumbre para mí y para muchos otros. Si usted también se vio afectado, manténgase fuerte, persista y abrace a sus seres queridos. Se recuperará", escribió en redes sociales.

