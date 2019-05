En un mes, Andina logró 2 % del mercado de las cervezas

Central Cervecera de Colombia (CCC) inauguró oficialmente el viernes su planta de producción en Sesquilé (Cundinamarca), con capacidad para tres millones de hectolitros al año y una inversión cercana a 400 millones de dólares.

Es la competencia directa de la líder del mercado, Bavaria, con el Grupo Postobón –empresa de la Organización Ardila Lülle, que entre 1995 y 2002 tuvo un intento por destronarla a través de la marca Leona– y CCU, una compañía chilena de bebidas.



El presidente de la Central Cervecera, Mauricio Medina Yepes, dice que hasta el momento utilizan la planta para la producción de la marca local Andina, pero al 2020 podrían empezar a producir sellos extranjeros.



En diálogo con EL TIEMPO, el directivo se refirió a los planes inmediatos que tiene la compañía, como la producción de otras marcas de cervezas, proceso que se iniciará a partir del próximo año, así como de las metas en cuanto a producción y ventas de la compañía, las cuales solo en el primer mes de operación la dejan con 2 por ciento de cuota del mercado.



¿Por qué hacen una inversión en un sector donde hay un gran productor?



Definitivamente, la industria cervecera en Colombia tiene un tamaño de mercado atractivo. Es uno de los países que podría estar en el top 15 de tamaño de mercado a nivel mundial.



Es muy interesante poder brindar una mayor oferta al mercado colombiano de bebidas alcohólicas.

.



¿Es decir, no buscan quitarle participación al primer competidor?



Nos interesa es desarrollar el mercado, estar cerca del consumidor y de ahí se derivarán aspectos como crecimiento y seguro algo de participación, sin duda.



¿Qué características la convierten la planta en la más moderna de Suramérica?



Estamos incorporando la última tecnología en los procesos de elaboración, en los de envasado y en todos los servicios energéticos y de consumo.



¿Qué participación aspiran en principio de ese mercado?



Nuestro objetivo está orientado a tener la ocupación de nuestra cervecería. Tenemos una planta diseñada para 3 millones de hectolitros, el mercado colombiano se estima en unos 23 millones de hectolitros y lo que buscamos es copar nuestra capacidad. De ahí se derivará la participación de mercado que obtengamos.



¿Cuándo tendrán fabricación de más marcas, ya sea locales o extranjeras?



Desde enero iniciamos la producción de Andina y gradualmente iremos incorporando las marcas internacionales, un proceso que esperamos hacer durante el próximo año.

¿Producirán las marcas Miller Lite y Miller Genuine Draft?

El contrato de Molson Coors con Bavaria termina a finales del presente año y está considerado que podamos producirlas localmente.



¿Qué ventas esperan en 2019?



Nosotros no declaramos unas metas para este año, pero venimos creciendo a un ritmo importante. Ya Andina en su primer mes de comercialización obtuvo un 2 por ciento de participación de mercado.



¿El 2 por ciento del mercado lo han alcanzado mordiendo participación al líder?



No sino que es una de las categorías que más crecen acá en Colombia.



¿Podrían lanzar alguna nueva marca?



Siempre estaremos dispuestos a acercarnos a nuestros consumidores, y si vemos oportunidades de nuevas marcas y productos estaremos dispuestos a desarrollarlas.

En la actualidad tenemos un portafolio de siete sellos, además de Andina; son Heineken, Tecate, Miller Lite, Sol, Coors Light y Miller Genuine Draft.



¿El objetivo es solo el mercado local?



Tenemos una capacidad instalada que nos orienta mucho al mercado nacional, pero estamos abiertos a la posibilidad de exportaciones. En la medida en que veamos esas oportunidades estaremos dispuestos a abrirnos, bien sea por nuevas categorías o desarrollos de marcas o productos.



¿Habrá una guerra de precios con Bavaria?



En general, el consumidor colombiano, los clientes y los proveedores se van a beneficiar con el ingreso de un nuevo jugador al mercado, pues genera una posibilidad de tener otras marcas cercanas a sus gustos.

Generan 2.000 empleos

a Central Cervecera de Colombia fue inaugurada este viernes en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca, siendo una de las plantas más modernas y sostenibles de América Latina, al tiempo que generará unos 2.000 empleos. “Creo en el emprendimiento porque es la forma en que obtendremos los recursos para hacer las transformaciones sociales”, dijo el presidente Iván Duque, durante la inauguración de dicha planta, que tuvo una inversión de 400 millones de dólares.



El proyecto, que se inició en el 2014, es resultado de un proceso en el que hubo transferencia de conocimiento para producir mejor cerveza y capacitar a los equipos de trabajo que participan del proceso, dicen sus directivas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS