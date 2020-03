Celsia se retira del proceso de enajenación de Electricaribe

Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, ya no irá por electricaribe. Las directivas de esta firma, tomaron la decisión de abstenerse de continuar en el proceso de enajenación de la electrificadora que adelanta el Gobierno.

"La decisión se ha tomado después de haber efectuado un análisis profundo, que requirió varios meses de trabajo y la dedicación exclusiva de varios equipos de la organización", indicaron.



La razón para tomar dicha decisión es que las cuentas no les cuadraron, es decir, que luego de un análisis profundo, la inversión que se requiere para poner a punto a Electricaribe superan las expectativas en cuanto a la rentabilidad que se tendría de dicho esfuerzo ellos.



"Luego de un minucioso análisis y valorando el esfuerzo realizado por las entidades encargadas para hacer viable la venta de este activo, la compañía determinó que las variables con las que se ha configurado el negocio, el volumen estimado de inversión para actualizar y recuperar las redes, adicional a los sistemas de gestión, y en conjunto con las capacidades operacionales que se requieren para dar una verdadera mejora en la calidad del servicio de energía, no permitían superar los umbrales de rentabilidad que se estimaban necesarios para acometer esta importante transacción".



No obstante, las directivas de la compañía insisten en que seguirán analizando oportunidades de crecimiento actuales y apoyando los objetivos de transformación energética del país, que incluyen entre otros, la expansión del negocio solar, el mejoramiento del servicio en Tolima, actividad recientemente adquirida que permitió duplicar el número de clientes de distribución, y en la cual se está ejecutando un plan ambicioso de inversiones;



También en el inicio de los proyectos de generación eólica en la Guajira, adjudicados en la subasta del pasado mes de octubre y que deben entrar en operación en 2022, y en la construcción de la central TermoTesorito .



Por: Economía y Negocios