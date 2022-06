Por muchos años el área de los negocios y la tecnología fue exclusiva para los hombres y, aunque todavía existen brechas de género, cada vez son más las mujeres que deciden romper los estereotipos y demostrar que no hay nada que no puedan hacer.

Mujeres como Ada Lovelace, creadora del primer algoritmo matemático; Marie Curie, física y química; Coco Chanel, diseñadora y empresaria, entre otras, revolucionaron al mundo con sus ideas y abrieron el camino para que muchas más se animaran a cumplir sus sueños.

Como ellas, Catalina Irurita ha seguido su corazón y ha logrado ocupar un alto cargo en una de las multinacionales más importantes de las telecomunicaciones, Ericcson. Allí ejerce como Vicepresidenta de marketing, comunicaciones y relaciones corporativas para Latinoamérica y el Caribe.

Su personalidad carismática y arrolladora, su creatividad y liderazgo, pero sobre todos sus capacidades, experiencia y conocimientos la llevaron hasta México, en donde se ha convertido en una de las líderes más destacadas del país azteca, según el reciente listado del reconocido medio económico ‘Expansión’.

“Muy afortunada de estar en la compañía en la que estoy, en el cargo en el que estoy: representando una compañía de tecnología en un país como México y representando a las mujeres colombianas porque, finalmente, yo me siento embajadora de nuestra cultura y de lo que somos nosotros”, expresó Catalina Irurita a EL TIEMPO.

La revista 'Expansión' destacó la labor de Catalina Irurita. Foto: Revista 'Expansión'

La comunicadora social lleva tres años en México, a donde llegó luego de ocupar importantes cargos en Colombia, recién divorciada y con su hija de dos años. Fue así como le demostró a quienes la rodeaban que podía ser madre, vivir sola y desarrollarse profesionalmente en un país desconocido y con una cultura diferente.

¿Cómo logró ser la vocera de una importante compañía de tecnología y destacar entre las mujeres más importantes?

Es una responsabilidad ver cómo impactas en

tu entorno y cómo puedes inspirar a que otras mujeres sientan que sí

“Yo creo que la educación hace que uno sea lo que es hoy en día”, aseguró Irurita, quien también destacó el rol de su mamá en su crianza.

“Mi mamá dice que a uno en la vida le pueden quitar todo, menos tres cosas: lo que estudió, lo que viajó y lo que comió. Entonces, nos crió siempre con un sentido de educación muy importante”.

Sus primeros pasos en la comunicación

Aunque ella y su familia son de Cali, Catalina tuvo la oportunidad de estudiar en Bogotá. Desde niña sintió un interés especial por la comunicación y su impacto en la sociedad, así que sin pensarlo mucho se decidió por Comunicación Social en la Universidad Javeriana.

“Siempre tuve una pasión por las organizaciones y por la forma en que el ser humano se comunica. Siento que la comunicación es lo que mueve una compañía y es lo que hace que una empresa de verdad funcione, tanto a nivel interno como externo”, destacó la caleña.

Además, pese a que por aquel entonces la comunicación estaba más enfocada a los medios, Irurita logró ser la primera mujer con doble titulación en un área diferente, pues convenció al decano de complementar su formación con la carrera de Marketing Corporativo.

Su amor por la comunicación era directamente proporcional a su disgusto por las matemáticas. De hecho, cuando iba a realizar sus prácticas pidió que no fueran en el sector financiero porque era un área en la que no se sentía cómoda.

“Había tenido la peor experiencia de mi vida con las matemáticas y yo asumía, en ese momento, que si uno no entendía matemáticas, pues no entendía el sector financiero”. Pero contrario a lo que pensó, gracias a que hizo las prácticas en el Banco Santander logró abrirse camino en el mundo de los números.

‘Nunca le he dicho que no a un trabajo’

Cuando terminó sus prácticas en la entidad financiera, la universidad realizó un seminario internacional al que asistieron expertos en comunicaciones de todo el mundo, por supuesto, Catalina no se quedó por fuera y asistió al gran evento, en donde se le abrieron las puertas del sector económico.

Desde siempre Catalina ha tenido un cariño especial por la cominicación en las empresas. Foto: Catalina Irurita

Trabajó tres años para una comisionista de bolsa, pero, aunque le iba muy bien y la querían mucho, decidió irse a estudiar a España, donde consiguió una beca en la Universidad de Salamanca. Terminó sus estudios justo en la crisis económica de 2008, así que decidió regresar al país.

Una vez en Colombia, se quedó unos días con su familia en Cali y, casualmente, se reencontró con el dueño de la comisionista de bolsa para la que trabajó, quien le ofreció el cargo de quien era su jefe antes de viajar a Europa.

"Me dijo: ‘La espero el próximo lunes en la oficina porque su jefe renunció y quiero que coja el área de marketing y de comunicaciones’", recordó Irurita.

Como siempre, Catalina aceptó. Trabajó en el área tres años y luego se fue al Depósito Centralizado de valores del Banco de la República, donde le ofrecieron el cargo de directora de marketing y comunicaciones.

Una pausa dolorosa, pero necesaria

Justo cuando todo marchaba como lo soñó, su padre se enfermó de cáncer y, pese a la negativa de su madre, renunció al que era su trabajo ideal para encargarse 24/7 de la salud de la persona que más ha amado en su vida.

"Renuncio a mi trabajo y me dedico a cuidarlo. Duré cuidándolo casi 10 meses y fue, tal vez, la mejor época de la vida con él. Me lo disfruté, fue muy doloroso, pero fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida porque sabía que no lo iba a volver a tener”, rememoró Catalina con nostalgia.

Mientras disfrutaba de los últimos días junto a su papá, la llamaron del Banco de la República para ocupar el cargo de Directora de Relaciones Públicas, pero no aceptó, tenía claro que la prioridad en ese momento era quien le había dado la vida.

Catalina guarda con gran cariño el recuerdo de su padre. Foto: Catalina Irurita

La insistencia del destino

Su padre falleció, en medio del profundo dolor por su pérdida, a la semana y media, la volvieron a llamar del banco porque aún no habían cubierto la vacante. Esta vez, su madre la alentó a aceptar y, aunque con dudas, Catalina fue a la entrevista.

En medio del proceso de selección la psicóloga le preguntó por su papá, la mujer no pudo contener sus lágrimas y tuvieron que darle un vaso de agua para que se calmara.

"Yo lloraba a moco tendido, no podía respirar, no puede seguir con la entrevista", contó.

Catalina Irurita durante la celebración del cumpleaños número 80 de Fernando Botero en el Banco de la República, donde fue la organizadora de un homenaje. Foto: Catalina Irurita

Aunque ella pensó que fue un momento desastroso y que nunca la volverían a llamar, consiguió el puesto y trabajó por varios años con el Banco de la República.

Un nuevo aire, un nuevo comienzo

Su madre le insistió en que estaba en el mejor momento de su carrera, en que no encontraría un lugar mejor que el banco, que allí saldría con una buena pensión y una excelente reputación, pero Catalina necesitaba un nuevo aire, salir de la monotonía y tener un nuevo comienzo, por eso renunció.

Pensó en tomarse un tiempo y se fue a Miami. En el vuelo de regreso se encontró con la pareja de Felipe Grimberg, el mayor vendedor de obras de Fernando Botero. Se relacionaron y los seis meses que pensaba tomarse sabáticos los dedicó en ayudar a Grimberg a promocionar su libro ‘Selling Botero’.

Al poco tiempo la contactó una ‘head hunter’ y le ofreció una vacante para una empresa de telecomunicaciones. Así fue como llegó a Tigo, justo cuando se estaba fusionando con Une. Según le contó la reclutadora, necesitaban a alguien que tuviera experiencia en el sector público y privado, como ella.

Aunque no tenía experiencia en el área y le asustaba salir de su ‘zona de confort’, aceptó y así fue como inició su vida profesional en el mundo de la tecnología.

“Yo decía: ‘¡brutas, yo no tengo ni idea de telecomunicaciones!', pero me acordé de un profesor que decía que, si uno en comunicaciones logra vender papas fritas, puede vender un cepillo de dientes o puede vender casi cualquier cosa porque eso es la comunicación, poder dar un mensaje de manera efectiva sin necesidad de apegarse a un producto o a un sector”, destacó.

Catalina se fue a vivir con su novio a Medellín, donde se quedó casi cinco años, hasta que, nuevamente, por una casualidad, se encontró saliendo de la oficina con el presidente de Ericsson Colombia, que esa noche iba a cenar con el representante de la compañía para Latinoamérica.

Catalina Irurita procura apoyar a las mujeres en su sector y por eso, en su mayoría, su equipo de trabajo está conformado por ellas. Foto: Catalina Irurita

“Me voy a comer con ellos esta noche y a la hora de estar sentada, el señor me dice: ‘Oiga, Catalina, yo necesito una persona como usted, ¿no se quiere venir a trabajar conmigo? Es que yo tengo una vacante en México desde hace cuatro años y no he podido encontrar la persona para el cargo’”.

Recién divorciada y con una hija de dos años, Catalina llegó a México, hace tres años, para convertirse en la vicepresidenta de marketing y comunicaciones de Ericsson. Su mamá no entendía cómo podía, una vez más, dejar un trabajo estable por aventurarse en una nueva vida.

Pero Catalina le demostró que sus alas necesitaban volar más alto y conquistar nuevos cielos y lo consiguió. En la actualidad, vive en el país de sus sueños, haciendo lo que más le gusta y criando a su hija para que, como ella, siga los deseos de su corazón y se sienta capaz de hacerlos realidad.

Todo su esfuerzo y trayectoria se han visto reflejados en su participación en el listado de Las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México, en el que ocupa el puesto 81: “Entrar en un ranking de estos, con solo tres años de estar en México, la verdad, es que te lo juro que yo me siento una persona muy afortunada, soy una abanderada de las mujeres en mi área”.

